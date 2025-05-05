強陣出擊！鵬哥今期達標威威？

容天鵬上季尾獲續牌練埋今季，雖然練者曾因養病而需遙控打理廐務，但其後已無恙並接連取得頭馬，戰至5月，容廐暫時取得14W，由於容廐尚有從化馬房，所以只差兩場頭馬就達到練馬師合格要求。今期跑馬地夜賽，容天鵬派出6駒正選上陣，不少正選馬均有實力，好似上仗上名的「馬有運」、「翠兒威威」，另外新勝馬「瑤瑤日上」乘勇再戰，隨時可替練者達標上岸。

其中第1場五班1650米「馬有運」，此前伍廐賽駒今年轉倉至容廐，練者刻意安排馬匹休息一段時間，上仗以田泥一哩作復出之戰，結果跟前跑入季軍。今次「馬有運」返回曾經贏馬的跑馬地賽事兼排得2檔起步，能採用與上仗相若跑法的話，有權重返凱旋門。

第2場五班1000米「瑤瑤日上」，上仗終在同程打開服役勝門，賽後容天鵬表示相信此駒有能力，只是需時摸索其脾性和訓練方式，近仗已現穩定走勢並可成功贏馬。今次刻意再戰同程並有1檔之助，狀態保持得好，隨時再下一城。

第5場四班1650米「翠兒威威」，4歲自購馬今季服役在三班曾有追勁，惟需時適應水土，此駒上仗重返跑馬地出戰一哩賽事，雖然被頭馬「飈誌」帶甩，但與跑第2的「馬主雄風」要影相分亞軍，北半球馬狀態逐漸入局，季尾弱組賽事已可制勝。