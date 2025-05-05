周三晚兩項法國錦標　去屆竟然由佢擸晒...

自2009年開始每逢五月，法國賽馬會與法國文化協會，同香港賽馬會為促進兩地賽馬文化同藝術交流，喺谷草夜賽舉辦法國賽馬會盃同法國五月盃，其後因疫情影響曾經停辦，至2023年先行復辦法國五月盃，到去年一切復常，兩項盃賽恢復同晚舉行。

講到呢兩項盃賽，法國騎師以至法國賽駒，會唔會有啲鄉情佳作，翻查往績又無乜優勢存在，先講法國五月盃，杜利萊於2018年以蔡廐「哈蝦巴爸」捧走錦標，而法國賽馬會盃更加耐，唯一法國幫贏馬，追溯至2013年巫斯義以柏廐「自由式」贏馬捧盃。

咁現役騎師之中，邊一位喺呢兩個盃賽成績最好。答案好簡單，就係潘頓最勁。先講法國賽馬會盃，只有佢同莫雷拉平起平坐，各贏3屆，而法國五月盃亦然，前年復辦連贏兩屆最標青，不過一哥厲害之處，就係去年一晚捧走呢兩個盃，換言之即係疫情之後，兩個盃都係落入潘頓之手。

周三晚法國五月盃，潘頓會騎黎廐「捷足奔馳」，而法國賽馬會盃，則會騎希廐「志滿同行」出戰，賽果會唔會再嚟個人為巧合，但既然一哥同呢兩個盃咁有緣，呢兩匹餐士馬，又點可以唔敲實。