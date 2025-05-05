【賽馬以外】雙黃對決　邊個今季頭馬多啲？

尋日沙田馬場最精彩嘅一定係潘頓騎「跨境寶馬」，冠軍騎師用行動話畀大家知，咩叫做「拉」住贏。咁睇番片又真係情有可原，雖然跑咗幾場，馬迷都知「跨境寶馬」直路一定會內閃，蔡約翰亦有幫呢隻馬用咗個戴蝴蝶形口銜鐵，防止呢個情況出現，但啱啱呢場始終係潘頓第一次騎呢隻馬，有少少唔熟馬性唔奇怪，加埋最慘啱啱發力嗰下，「嘉應奇兵」喺正佢內側，基本上夾硬撞埋去一定會停賽，甚至搞到後駒鞍上人跌落嚟，所以潘頓只能抽住「跨境寶馬」過終點。

或者有人會覺得，潘頓真係計得準，結果只係贏「連連有盈」頭位，但筆者覺得喺嗰一刻，潘頓都可能冇諗過唔過到內側嘅對手，只係盡量唔想阻到人，萬一最後真係咁樣「拉」住影輸，真係唔知點收科。因為馬迷肯定不滿，嘈到拆天，但競賽小組可唔可以因為一位顧及同場騎師安全嘅騎者，而罰佢停賽呢？依家最能講句，好彩「跨境寶馬」贏到咋。

咁尋日都有一位騎師要停賽，就係女見習生黃寶妮，即使佢憑「綫路光驊」打破悶局，但早段切入內欄嗰下心急咗啲啲，搞到「前風」勒避受阻，結果停賽2日兼罰咗一萬蚊。筆者睇返片，黃寶妮係好積極嘗試幫「綫路光驊」克服外檔，同埋佢都唔係亂咁嚟，有理無理咁殺埋嚟先算，佢都望咗輪，可惜轉彎準備切入內欄嗰下都係早咗啲。以黃寶妮嘅經驗嚟講，始終仲係減10磅嘛，唔算太差，同埋關乎騎師陣上安全，筆者覺得嚴厲啲都合理，寶妮就當吸收一次經驗，下次唔再犯咪得囉。

計埋「綫路光驊」呢1W，黃寶妮今季暫時有13場頭馬，比另一位見習生黃智弘嘅10W仲要多3場。要知道黃寶妮暫時都未有得去跑馬地出賽，單跑田草、泥地兩條跑道，頭馬比出道早啲嘅師兄多，其實唔太失禮。同埋就算早排潘頓喺泥地賽事頻頻數胡，但今季目前泥地頭馬最多騎師依然係有7W嘅黃寶妮，潘頓、霍宏聲均以6W緊隨其後，萬一去到季尾寶妮仲可以保住泥地王呢個成績，都咪話唔係一項成就。

至於黃智弘即使可以喺跑馬地上陣，但目前出賽次數只係比師妹多唔夠30次，頭馬就少3場，成績話唔失望就呃人嘅。嚴格上今季都算係黃智弘第3個馬季，上季有23W，今季只得10場，最慘嘅係暫時佢喺田草只贏1W，就係元旦日郭富城名下嘅「舞林密碼」，以往由減10磅去到減7磅，要克服嘅難度唔夠由減7磅變減5磅大，但黃智弘今季的確面對唔少阻力。

咁如果問筆者，如果今季仲有最佳見習騎師獎，究竟係黃寶妮抑或黃智弘贏？黃寶妮即將又要停兩日，同埋睇停賽嘅日子，睇嚟今個月都仲未可以喺跑馬地上陣，究竟佢幾時先可以喺谷草策騎，似乎只有天知道。咁同埋季內餘下嘅泥地賽事又唔係多，如果黃寶妮去到季尾可以多添3、4場頭馬，已經合格。咁黃智弘可以跑晒3條跑道，同埋季尾一向啲減磅騎師威力勁啲，谷草仲未可以用黃寶妮，如果想減磅出擊，黃智弘係唯一選擇，因此只要畀佢打開缺口，拎到多少少支持嘅話，最後反先黃寶妮，都唔係無可能嘅。

■山無陵