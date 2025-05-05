六寶獎一注獨中可獲$800萬！

今次谷草夜賽跑9場，六寶獎有300萬元多寶，預計10元一注獨中可獲高達800萬元，布文全晚機會坐騎眾多，六寶獎頭兩關吼兩匹班利兼排靚檔的「超霸勝」及「三軍勇將」。另外，第9場四重彩及四連環多寶有100萬元，呂廐「安康萬里」僅敗獲亞後即換潘頓捲土重來，可連同配布文排2檔的「會長之寶」做雙膽落注。

六環彩頭關第4場四班1200米，「超霸勝」轉韋廐後多次跑近卻未贏馬交代，上仗落四班排12檔再次追近，今次轉排1檔，形勢大幅改善，續用布文條件正。第5場四班1650米，「三軍勇將」本身季內贏過四班谷草一哩，上仗返四班布文以超快步速狂放拚敗，今次排4檔可坐亞望冠。

第6場四班1200米，蔡廐質新馬「嫡愛好」上次首度入位得季軍，後上凌厲，進步分子再攻谷草1200米，有力補中。

第7場四班1650米，韋廐「大學生」上仗仍在三班放頭跑得第4名，今次卻已降至四班上陣，形勢有利，季尾狀態回起，本身谷草A跑道贏過，可做重心。第8場三班1650米，潘頓接手負118磅的「勝意」，機會秤先，尚可以留意柏廐配黃智弘減磅的「獨角獸」。第9場則要吼實布文與韋達聯手的「會長之寶」，以及呂廐強配潘頓的「安康萬里」。

第9場四重彩及四連環多寶$100萬

吼會長之寶安康萬里

第9場三班1200米，此場四重彩及四連環注入100萬元多寶，不妨用雙膽投注。布文坐騎「會長之寶」今季只跑過7仗，埋門操練積極反映體力充沛，今季贏過沙田直路賽，證明戰力不差，今次初戰谷草1200米排2檔靚位，可作馬膽。呂廐「安康萬里」今季多跑後前仗起轉戰谷草尋出路，上次同程衝入亞軍走勢佳，此匹上季3捷馬已確認狀態回起，強配潘頓可期坐正。

配腳方面，「無限美麗」季內曾在同程得冠亞各一，排3檔要留意。「飲杯」剛戰上名，今排1檔也十分着數，可期展現威力。「決一劍」4戰同程錄得2冠1季佳績，「旌鷹」上仗重新贏馬，恃勇回升三班可爭入前4名。