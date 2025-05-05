【谷草2連勝】智弘虛擬比特幣周三繼續升~

以往季中及季尾經常見到見習生贏馬鏡頭，原因是不少賽駒此階段拚得多，減磅成為爭勝極大助力。睇番現時有7磅可減的黃智弘，隨經驗累積也交出不俗演出，已連續兩次谷草夜賽交出頭馬，總共取得3W，也難怪此子今次成為搶手貨，除了師傅方嘉柏，也有伍鵬志、游達榮提供機會坐騎，自製黃智弘坐騎獨贏3串7過關，隨時取得豐收！

第2場五班1000米，「連連勝利」以往在蔡廐僅贏過1次乃難贏之輩，今季轉投游廐後也多次跑近未勝，而近3仗出戰田草、泥地及谷草1200米俱三甲不入，惟今季兩度在谷草1000米入Q，難怪今次安排重返此程出擊，刻意用黃智弘只負116磅上陣，乃今季負磅最輕一次，隨時就在此戰重開勝門。

今次四班1200米有兩組，伍廐分別有「添喜運」及「比特星」進攻，第4場「添喜運」首度由黃智弘執韁，4歲馬在今季初已取得2W，或者因為加分太急，也要時間重新適應，來到季尾正是再尋突破時機。兩次贏馬評41分及49分，現時只評43分，計數已可反彈。留意上月尾交由黃智弘負責試從化草閘1000米，跑得第2名不俗，配合此子減7磅助力，此駒可衝擊第3W。

至於第6場「比特星」乃自購馬身份，上季尾在港出道跑一仗便抖暑，至今10戰未曾跑入三甲，表現令人失望。伍鵬志索性安排此駒於上仗2月中敗後休賽，於從化抖夠才重新開展工夫，上月3度試閘落力催谷，月尾一課1000米草閘更找來黃智弘北上親試，人馬可增強默契，僅負115磅有利可圖，獨贏必捧。

第8場三班1650米，柏廐「獨角獸」前仗同程配布文中段加速上前勝出，但上仗續配布文用此招拚敗，或與負頂磅有關，今次方嘉柏安排徒弟黃智弘減7磅進攻，當然計過數。再留意「獨角獸」早前曾與「嘉應高昇」、「祝願」及「驕陽明駒」等同組試閘，綵排有助提升水準。「獨角獸」以往夥拍5位騎師贏過，馬匹勝在成熟，黃智弘可助此駒摘下歷來第7W。