告東尼2500W　撞正勝萬金攪慶功宴！

告東尼昨日憑「時時歡聲」贏得在港從騎及從練以來第2500場頭馬，達成另一里程碑，練者更與女婿及孫兒合照，非常開心。而今季告東尼成績保持穩定，麾下4歲馬「勝萬金」，今季初在五班贏馬後之後，回升四班表現準繩，今季跑了11仗的「勝萬金」，季內只得1場未有獎金名次。

「勝萬金」在4月13日回師沙田出戰田草1000米，在不利1檔下出閘，仍可一放到底取勝，征服沙田、谷草兩個場地，而「勝萬金」在4月23日初次在三班出戰谷草1000米仍跑入季軍，證明仍有進步空間。「勝萬金」4位馬主何國成、方富源、方奕聰與劉樺曄養到此駒當然感到高興。

今晚4位馬主假尖沙咀某酒店設慶功宴，筵開11席宴請一班馬房員工和親朋好友。席間，4位馬主感謝馬房手足對「勝萬金」的照顧。4位馬主何國成、方富源、方奕聰與劉樺曄當然有份出席，至於告東尼一家到場，另外贏馬拍檔鍾易禮都有攜眷到場。慶功宴上除了有謝霈臻Zita進行Live Band表演。一班馬主非常有心，更製作有「勝萬金」綵衣圖樣的手錶送予賓客。

「勝萬金」4位馬主是父親，所以都為愛駒命名Parents’ Love，希望各位都要感謝父母對自己的愛護。本周日就是母親節，4位馬主分別將花束送給母親和妻子，感謝她例的辛勞照顧，席上更有一眾小朋友派花送贈女士們。值得留意，此駒下仗目標係5月14日三班谷草1000米。