潘頓有份玩全球騎師超級聯賽？佢咁答……

英國傳媒昨日(5月5日)報導，全球頂尖的12位騎師將在明年組成世界騎師聯賽，包括戴圖理、莫雅、布宜學、潘頓、莫雷拉、何澤堯、麥道朗、李慕華、巴米高、武豊及美國騎師奧天信、柏列特。

這個聯賽之中，12位騎師將以個人為一隊伍，他們除了是股東，亦是所屬隊伍主理人。賽事將以一級方程式賽車模式為參考，在世界不同地方舉行，初步選址有英國雅士谷和約克馬場；愛爾蘭的卻拉、李奧柏馬場亦在名單之上，至於法國的隆尚、尚蒂伊馬場亦榜上有名。約克馬場代表William Derby表示這個聯賽十分有趣，而賽馬運動應該要接受更多新想法、新意見，但文章未有提到主辦單位曾與香港馬會或日本中央競馬會等其他機構洽商。現時主辦單位正尋求更多商業伙伴進行合作，希望兩年內可達到總獎金1500萬英鎊(折合港幣約1.5億)。

榜上有名的潘頓，接受《東網》馬經訪問時提到，相信仍有一段長時間才可真正舉行到這個聯賽，而自己亦向主辦方表明，若然未得香港賽馬會批准，自己是不會參與這個賽事。