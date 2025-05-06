再策將義上陣　班德禮期望有快步速幫手！

英國騎師班德禮來港發展數載成績一直穩定，現時取得23場頭馬的他，今季有12W來自跑馬地賽事。班德禮直言，跑馬地賽道雖具挑戰性，但自己享受在這個窄場爭取頭馬，對於在谷草有12場頭馬當然感滿意。

今期跑馬地夜賽，班德禮支持繼續見好，他全晚共策7駒上陣。其中第1場「傳承者」、第6場「電訊驕陽」近績準繩。另外列陣第8場三班1650米，韋廐「將義」再次由班德禮執韁。這匹4歲自購馬，上季尾初出一仗已在艾道拿胯下跑入一席獎金名次，而此駒今季初出戰田草1400米及1600米賽事都跑入三甲，但之後表現平平。班德禮上次首次接手「將義」，結果沿途居中守好位，最後跑入季軍。

班德禮今日(5月6日)重提「將義」上仗表現時表示馬匹上仗跑了漂亮一仗，牠沿途守好位走勢暢順，而自己在直路本身想移出外疊衝刺，但見內欄衝刺似更好，於是移入內欄竄上，而自己在策騎「將義」時早段亦稍稍留住，催策牠上前時，此駒也能交出良好反應。雖然「將義」不算重口馬，但若然有快步速之助可使牠走得更舒服，期望牠可走得更接近名次。