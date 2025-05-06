【分分制勝】盃賽「同行」　戰績封神

潘頓與希斯今季在盃賽合作11次，結果豪奪7冠佳績，當然全數頭馬由短途王「嘉應高昇」取得，而餘下4次，「赤馬雄風」及「天外迎天」均拚入亞軍，「好友心得」取得殿軍，只有「囍眼光」因末段受困，才不入前4名，整體表現也算可靠。

第6場四班1200米，法國賽馬會盃，希廐的「志滿同行」首度參與四班賽，即由潘頓接手策騎，擺明車馬求勝交代。事實上，「志滿同行」在港首季服役，分別於65分及63分取得季席，現時減至58分，當然有優勢。另外，此駒在澳洲服役時，也是愈跑愈好，最後一仗更孭131磅建功，負重能力有保證，預計今仗負134磅迎敵，不會構成重大阻力。

另一點值得留意的是，「志滿同行」今次操練壓力顯著加強，5度安排快跳之餘，期間更加插一課草閘，此乃近半年以來的首次，該課閘由湯普新代勞出試，起步不快，但末段愈追愈勁，最終取得第3名，過終點後餘勢亦強，走勢挺勁，頗為吸引，如今體重急降，可能體態更紮實了。今次回師曾上名的谷草1200米，同場放頭馬不多，預計步速偏慢，本身曾於類似場合交出凌厲追勢，排5檔亦不必拖得太後，仍有機會後發先至。

■明治朗