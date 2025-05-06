【張基焦點】添喜運轉配件反擊

伍鵬志無疑已經沉寂一段時間，對上一匹頭馬已經是上月初的「唯美主義」，但大馬房始終有能力，部分馬匹經過減分後已回復競爭力，「添喜運」現時評分有利有搵見習生減磅，可起作用。另外，「鬥志波」同樣減夠分落到四班，變身不奇。「領航天子」上仗贏馬難度高，細細隻升班孭輕磅未必太吃虧。「安康萬里」剛戰搏失後轉用潘頓，擺明車馬求補中。

第4場四班1200米，「添喜運」季初贏過田草1400以及谷草1200米，實力雄厚，之後部署減分亦合理，近3仗用了明顯不適合的半掩防沙眼罩，自然無表現，今次復課卻用眼罩試大閘，走勢吸引，今次立即重戴眼罩上陣兼用黃智弘減7磅，只負113磅有着數，加上同場無快馬，抽10檔問題不大，不能忽視。

第7場四班1650米，「鬥志波」於外國用留前鬥後的跑法克敵制勝，但來港後卻一直擺前走，今次減夠分落到四班，備戰工夫做足，只是試大閘同樣擺前走，但今次抽3檔好位，只要肯留就有機會變身。

第8場三班1650米，「領航天子」上仗贏馬一役，有希威森騎的「威武年代」亡命快放，「領航天子」今次改用希威森不是毫無理由，今場希威森騎開換班德禮的「智勇名駒」會擺前走，不愁無步速，抽1檔有權連捷。

第9場三班1200米，「安康萬里」上仗有心出擊，可惜遇伏兵「翠紅」，後駒造1分9秒04快時間掄元，而「安康萬里」表現算出色，上仗8檔跑得好，今次9檔分別不大，且有潘頓之助，要捧。