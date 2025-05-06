【進階選項】捷足奔馳捲土重來

未來從化增設賽事既成事實，以現時日賽10或11場，夜馬8或9場情況下，踏入季中階段已見三班或以上賽事出現冷場，要容納第3個馬場且增加賽事，馬口數目必然要上升，但如何解決高班冷場仍是一個學問，但看目前方針，最緊要重量，質或是次要。所以你見今季入口的自購馬要求比以往下降，澳洲三四線場冠軍可以入口、鄉村馬場未勝處女馬亦可以入口，馬價或許較平，但亦要博來港後尚有進步，否則插三班跑數仗，很快便下滑至四、五班，變成高班冷場一直解決不了。

博進步就如第7場「鬥志波」，前馬主是香港關係者名下的雅士牧場，4戰1冠3亞演出準，不過贏馬只是昆士蘭陽光海岸3萬澳元周日賽事，還好姿態輕鬆。抵港後4戰全部田草1400米，跑法與外地無異，但三班對手強得多，以其所負距離並不算差。上月初1600米閘除去頭罩試來放鬆，「小法寶」子嗣如「獨角獸」、「魔法速遞」、「大千氣象」等跑谷草一哩表現佳，本身在澳洲合跑窄場，3檔起步可沿用前領戰略，假若「飈誌」外檔殺入領放，守二三位亦無不可，落班換一批對手夠贏。

黎昭昇今晚出6匹全屬爭勝機會馬，第3場出一對「夢照發」後上悅目，但「捷足奔馳」早段嚴重搶口等於無跑過。復課潘頓並未放手，反而無配件下試短途泥閘，速度感不同走來輕鬆。前仗欲留變上前，初跑2000米得第3，與「管之友」相距不遠，已展示不俗潛力。上次欲跟前卻變得太急，敗不足據。潘頓再騎而檔位內移一定有助，正宗氣袋馬，未可因上場大敗假績而忽視。