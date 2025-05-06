【三重彩地帶】布文冇被飛　今鋪打真「軍」

第5場四班1650米，「三軍勇將」上場放頭已經不明所以，還要放得偏快，輸乃理所當然但卻只負3乘，守二、三位兩駒則跟散墮退，「三軍勇將」跑錯仍所負不遠，或多或少反映卡士，「假輸」後未有換人，斷估布文今次唔會再放頭，交番季初贏「追風」的後勁，可期再捷。

「駟跑得」四班累積3W，剛三班仍上名，落班級數佔優。「翠兒威威」及「奮鬥輝煌」上場同程分列季、殿，際遇同樣只是一般，值得尊重。「東來欣賞」近場走勢偏均速，棄勝途1200米揀一哩，有的放矢。

第8場三班1650米，「勝意」贏同程一役走位2 5 4 1，惟近仗經常受制外檔焗留以致姍姍來遲，今次3檔理想得多兼復配贏馬功臣潘頓，發揮可望得心應手。

「智勇名駒」近仗非冠即亞均是強組，戰鬥力不斷提升，雖有換人疑點，但霍宏聲唔會差得過希威森。「將義」上場同程突如其來入位非偶然，事關上季在港初出同程跑近已具難度，根本就是谷草好手，只是少踏足才被人忽視。「錶之量子」上場同程跟快步速入Q，評級調高。「瑪瑙」近仗田草1400米遇強手也跑近，棄田跑谷捨難取易，埋門贏從草閘，部署似足上季尾爆冷時候。■海東