【耀眼精選】鬥志波檔靚賺形勢

啱啱嘅禮拜日賽後傳出馬會會同練馬師、騎師商討，現行用鞭制度係唔係需要收緊，同海外睇齊。響賽馬世界，一向都係各處鄉村各處例，但係隨住全球一體化，各地馬會合作愈來愈緊密，World Pool匯合彩池已成不可分割一部分，賽例若果依然各有各自己把尺，出現具爭議嘅事情發生，輿論壓力，網上嘅流言蜚語，對全球賽馬發展只會帶嚟負面影響。收緊用鞭制度，筆者認為對各方面利多於弊，習慣用鞭嘅騎師只要有一段適應期，應該唔會太過影響陣上表現。唯一問題是睇慣車輪鞭、以為鞭鞭到肉先至騎得肉緊嘅一般初階馬迷，睇到騎師埋身肉搏時仲好「滋油」咁齋推，或者會認為未盡全力，存心拉馬，所以響收緊騎師用鞭制度之前，最重要嘅係教導馬迷，贏馬唔一定要狂鞭嘅。

第7場四班1650米，「鬥志波」來港4戰全數跑1400米，最近一仗只跑第10名，呢匹「小法寶」子嗣，同母馬贏至1600米，母系第2、3代成員唔少可以扳到上2000米以上，氣量充沛，熱夠身轉跑更合血統性能嘅谷草一哩，兼首度降至四班上陣，對手整體實力比早幾場弱，排3檔起步，在內側起步嘅「銀騰」同「連連歡呼」都較慢腳，如無意外「鬥志波」早段可輕鬆進佔貼欄靚位，可因應臨場賽事變化，進可攻退可守。