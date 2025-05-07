【分秒在握】令人心寒的賽事

剛周日尾場賽事，實在看得人很「心寒」。賽前讓你一估再估，你會想到配上楊明綸的「元朗精英」，會比「膨才」及「神馳」更熱，成為3.2倍的大熱門？而一度着啡格6.7倍的「時時歡聲」，上仗跟守好位下跑了一席全無威脅的第8名，雖然賽後試閘跑第1走勢良佳，但有信心大幅落飛曾着啡格，相信有人亦看得很通透。本來有馬落飛亦沒有甚麼，因為電算機彩池，賠率變動根本就是正常不過，但大幅回飛的「膨才」，全程走三疊之外，直路對催策毫無反應；至於熱門「神馳」，則大力推騎跟前全程望空，先走四疊再走三疊，結果兩匹熱門都三甲不入。這條「時時歡聲」搭「元朗精英」的啡格Q及QP，最終派$94.5及$35，信心之強、派彩之低，實在令人很難想像。客觀資料陳述了，各位有怎樣的聯想是各人的自由，反正我的感覺就是「心寒」。

電訊驕陽部署精密

徐雨石欠一場頭馬就達標，上周夜賽已全面出擊，贏出「廚神」而「皇仁福星」火併下以鼻位飲恨獲亞，今次「電訊驕陽」再爭強項1200米，且看排4檔下，能否替馬房取得寶貴的頭馬了。

今次「電訊驕陽」挾保護權爭強項1200米，馬匹現時評40分本可跑五班，但練者寧願負輕爭四班，擺明係因為馬匹只1031磅的針對性部署，班德禮騎過一次入Q只輸馬頸位，人馬合拍無疑。

■長風

第6場 12電訊驕陽 10超勁火力

2志滿同行 6祥勝力駒