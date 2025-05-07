【場地點樣】天氣欠穩定　夜賽暫掛牌好地

今晚舉行5月首次谷草夜賽，9場賽事回復以全闊A欄角逐，頭場開跑時間，因應兩場盃賽頒獎需時稍作微調，提前於6時35分開跑，敬請馬迷留意。至於目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數2.71。

雖然今晚以全闊賽道進行角逐，戲碼極為熱鬧，無奈今日天氣欠穩定，截至目前雷暴警告依然生效。天文台預測今日大致多雲，會有驟雨。初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，較樂觀係下午驟雨逐漸減少。雖然實際情況雨勢並非太厲害，煙雨濛濛加上場地步入季尾階段，場地亦不至太乾快，保守估計以「好地」看待較為恰當。

近期賽事又再出現直路偏差情況，中外疊頭馬佔絕對，即使放頭取勝馬匹，最後階段也是輕輕篩出二、三疊展開衝刺，當然上次以最窄C+3欄競逐，外疊蝕位程度減至最少，今晚回復A欄競逐，沿欄草地是否經過充足時間復原，造就內疊衝刺馬匹賺取形勢，相信要跑過一兩場至有定案。

不過時屆季尾，馬匹取位主動得佔先機，今次A欄亦如是，騎師成績潘頓與布文兩大澳洲高手，今季以9W並駕齊驅，不過一哥今晚坐騎5匹，大多數成為熱門，反而布文今晚騎7場可以秤先，另潘明輝與艾兆禮今季A欄成績，各有6W在手，論近期人氣，戇豆先生更值勘酌。