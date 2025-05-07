艾榮東贏肯塔基打吡要找數　打多一鞭扣10%獎金當罰款

艾榮東雖然揚威肯塔基打吡，卻因多打一鞭而被鉅額罰款兼停賽。

呢輪香港馬圈熱門話題，當然係有關就騎師用鞭立例繼續進行諮詢，其實世界大同，各地賽馬先進國家，已經相繼立例監管騎師用鞭指數，以香港作為滙合彩池嘅龍頭，與各地盟友就賽事監管同步執行，都係事在必行，睇嚟時機成熟，好快新季就已經會落實執行。

講到用鞭犯規，最新鮮熱辣，莫過如上周末總獎金高達500萬美元，美國三冠大賽首關肯塔基打吡，由艾榮東(Junior Alvarado)策騎嘅Sovereignty成為今屆冠軍，根據當地賽事安全監管條例，騎師於直路對馬匹打鞭不能只過6次，偏偏艾榮東為勝出今屆肯塔基打吡，卻用鞭7次多打一鞭，欄據當地所訂罰則，騎師違規每多打一鞭，就要扣除該場賽事所獲獎金嘅10%罰款。

換言之艾榮東多打一鞭，以該場經典大賽，勝出頭馬獎金為310萬美元，以騎練分配10%獎金計算，各得到31萬美元獎金，換言之艾榮東需要交付高達31,000美金，並且被罰停賽一日，呢個罰則都肯定幾肉赤。

此外，今日當地再有重要消息公布，練馬師莫特，已通知賓利高馬場行政總裁，鑑於馬主高多芬集團以Sovereignty長線部署為主，在贏完肯塔基打吡後，將會放棄賽期太接近，於本月17日舉行嘅三冠次關必利是錦標，讓馬匹有更充份時間，備戰6月7日於沙拉托加舉行嘅尾關貝蒙錦標。此駒亦係過去7手爭奪三冠賽季馬匹之中，成為贏完肯塔基打吡之後，第4匹放棄出戰必利是錦標賽駒。