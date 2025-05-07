遠征香港後走晒樣　好天朗周末降呢G2挽頹勢

大家仲記唔記得去年12月國際賽，曾經出戰香港一哩錦標澳洲賽駒「好天朗」(Antino)，佢同早前遠征冠軍一哩賽嘅「御皇贊助」與「樂觀派」，結局一樣都係失望而回，雖已時屆季尾，「好天朗」依然積極為恢復名聲而戰，呢個周末，佢就會同老拍檔薛恩轉戰黃金海岸，降呢出爭一場1800米G2賀連特錦標(Hollindale Stakes)。

講番今年香港嘅國際性賽事，澳洲賽駒積極參與絕對係一個亮點，可惜整體表現，就係名大於實，剛剛參加冠軍一哩賽兩駒，13駒參戰賽事，「御皇贊助」跑尾二，名氣最響嘅「樂觀派」，更加搶口鬥散跑包尾，至於國際賽露面嘅「好天朗」，都唔好得去邊，14駒參戰嘅香港一哩錦標，只以第11名過終點，可謂不堪一擊。

「好天朗」返回澳洲至上月中再上征途，復出即刻響G1全齡錦標硬撼強手，結果呢匹曾於杜勒錦標大勝對手6個半身位嘅一哩佳駟，狀態一沉不振，呢場復出賽事同香港一哩錦標一樣，又係14駒跑第11。本周末降呢出戰二級賽，練馬師高亮能就謙稱，呢場將會視為佢進軍本月24日東奔盃嘅最後熱身，相信跑埋呢場，就會響鎖定賽事扳回托弗水平。

提提大家，東奔盃賽馬日已納入轉播賽戲碼，屆時又睇吓呢匹「好天朗」，係咪真係響呢場當地較次水準嘅一級賽，交出好成績挽回頹勢。