劉見龍新季開期票　力爭成為英國最年輕冠軍騎師

英國馬壇超新星劉見龍(Billy Loughnane)，雖然出道未夠3年，不過對於新馬季就好有抱負，並且揚言要締造英國賽馬134年歷史新紀錄，19歲之齡成為最年輕英國冠軍騎師。

對於劉見龍呢個豪情壯志，千祈唔好以為佢一朝得志，語無倫次，佢呢幾年極速成長，真係唔講得笑。自2022年底獲發牌照上陣，劉見龍翌年已經極速成為冠軍見習騎師，去年升格大師傅，成績依然亮麗，今年於草地馬季開鑼前，先奪得佢個人首個頭銜，就係成為歇冬期舉行嘅全天候賽季冠軍騎師，即使期間曾經飛赴悉尼學藝缺陣一段時間，全力追趕下以75W成績封王，已展現佢嘅個人實力。

其實劉見龍從騎以來，除咗得到練馬師父親劉瑾尼全力支持，新季將成為新世代練馬師鮑紀耀主力騎師，兼且得力於佢嘅經理人Gary Hind，呢位英國炙手可熱嘅騎師經理人，目前手執莫雅、布宜學兩大王牌，過往更曾協助夏偉卓、高俊誠等頂級騎師，踏上冠軍騎師之路，有咁多馬圈猛人扶持，難怪比利仔對於新季衝冠，顯得躊躇滿志。

英國草地賽季騎師成績，係由剛於上周舉行嘅英國二千堅尼開始，直至每年馬季煞科戰英國賽馬日結束，而今個英國草地賽季冠軍騎師之爭，當地博彩公司開盤，莫艾誠、布宜學、馬昆固然係三大軸心人物，不過亦有兩位騎師備受看好，除咗「比利仔」劉見龍之外，冒起甚速嘅黎應揚亦被視為黑馬。