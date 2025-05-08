【賽後報告】騎連連歡呼大熱倒灶　賀銘年仲阻人停賽！

今日停賽騎師有1位，賀銘年第7場騎「連連歡呼」阻到人，停5月31及6月4(2日)。

是晚賽後報告撮要：

第1場：奧爾民「友盈勇者」因在直路上對已無爭逐機會及對催策毫無反應的馬匹用鞭而被警告。「馬有運」在閘內煩躁不安，必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「木火神駒」沿途走勢欠佳，梁家俊將此歸因於坐騎是仗除去開縫眼罩。他說，他認為坐騎若縮程角逐及重新佩戴開縫眼罩，應更合發揮。

第2場：賽後，董明朗表示對「一石二鳥」在直路上受催策時的前肢動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「紅海風帆」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，見習騎師黃智弘(「連連勝利」)告知小組，跑了一段短途程後，他的馬鞍向後滑移，導致坐騎作老虎跳，繼而被收慢。小組檢查見習騎師黃智弘使用的配備，認為狀況良好。

第3場：「捷足奔馳」於早段沿途搶口，昂首及不願穩定走勢。他又說，坐騎於中段持續搶口，在對面直路上嘗試推進上前後對催策毫無反應，自500米處起開始墮退。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。「開心三多」趨近300米處時受困而未能望空。最後100米在略為向內斜跑的「綠色巨人」內側緊迫競跑之際未能被力策。

第5場：「大將鵰神」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽賽後，霍宏聲表示，他能為「駟跑得」的表現提供的唯一解釋是坐騎未能應付在馬匹之間競跑。「快活英雄」趨近300米處時在嘗試佔取「奮鬥輝煌」（田泰安）外側的位置之際略為向內斜跑，當時「奮鬥輝煌」開始移至「三軍勇將」外側，因而與此駒互相大力觸碰，導致此駒嚴重失去平衡及向外斜跑。由於小組認為此駒向內斜跑是導致兩駒互相觸碰的原因，因此嚴厲譴責田泰安。

楊明綸（「常多笑」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近300米處時，他容許坐騎在尚未帶離「東方魅影」下向外斜跑，導致「東方魅影」在「三軍勇將」與「常多笑」之間受擠迫之際須勒避。考慮到「常多笑」正外閃，而楊明綸起初曾作出努力阻止坐騎斜跑，小組嚴厲譴責楊明綸。

第6場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮「志滿同行」是否未獲公平出閘。小組在聽取了司閘員施百厲、騎師潘頓及練馬師大衛希斯的證供後，發現「志滿同行」於開閘的同時以後足豎立，因而未能與對手同步出閘，並將潘頓拋下。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈「志滿同行」為出賽馬匹。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒左跗關節及左後球節擦傷。

第7場：賀銘年（「連連歡呼」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近100米處時，他嘗試讓坐騎推進至「大學生」與「飈誌」之間空位不足處，導致坐騎向內斜跑及擠迫「飈誌」的跑線，「飈誌」因而須勒避及同樣向內斜跑，擠迫「歡喜福星」，而「歡喜福星」則收慢避開「飈誌」。小組判罰賀銘年由5月31日星期六開始停賽，直至6月5日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定賀銘年的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

「飈誌」最後250米受困而未能望空及未能全力施為。「鬥志波」氣管內有很多血。

第8場：「領航天子」趨近150米處時在「錶之量子」之後難以望空，最後100米在「勝意」之後未能全力施為。賽後，見習騎師黃智弘報告，「獨角獸」於陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第9場：賽後，班德禮表示，他自600米處起對「狼來了」的動作有疑慮，並於覺得坐騎或有不妥時將其收慢。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，蔡明紹報告，他須消耗「幸運星球」一些氣力以領放，加上坐騎受「八駿巨昇」追迫，不利發揮。他又說，坐騎在直路上未能展步，他將此歸因於跑道狀況於賽事期間略受微雨影響。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。