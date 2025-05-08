宋文赫二千堅尼失手惹爭議　高仕登發聲明強調無帥政策

英國著名練馬師高仕登父子昨日發表聲明，強調馬房日後採取無帥政策，因應每一匹賽駒，將會彈性安排最勝任人選，並無任何優先配搭安排。今次事件，顯然與首席騎師宋文赫，剛於英國二千堅尼搏失朱德望名下「遍地金」(Field Of Gold)有好大關係，賽後鞍上人留放失當備受輿論抨擊，而過往一直力撐嘅練馬師高仕登父子，就再未有出言維謢。

其實自2024年戴圖理轉往美國發展，宋文赫獲得高仕登欽點，成為馬房首席騎師，同時接手前者不少大賽坐騎，無奈跑落表現不似預期，來自馬主壓力日益沉重，但高仕登仍對其給予信心支持，直至今仗分屬新季首場經典賽事，朱德望名下「遍地金」成為眾矢之的，結果卻因為宋文赫發力太遲，只能屈居亞席，雖然沒有如當年戴圖理於皇家雅士谷表現失準，直言不滿並作短暫拆夥，但宋文赫首席騎師位置，已經名存實亡。

高仕登並強調，自布宜學改投高多芬之後，馬房已無設立聘約主帥職位，即使近年與戴圖理，以至去年接捧之宋文赫，只係緊密合作夥伴關係，高仕登指出目前手頭上，有8位騎師名單成為主要合作對象，當中宋文赫仍會提供支持，而騎師對於高仕登今次所作聲明，拒絕作出任何回應，昨日於車士達馬場舉行賽事，宋文赫仍繼續替高仕登父子效力。

至於英國二千堅尼飲恨之「遍地金」，朱德望集團發言人表示，絕不會干涉練馬師用人安排，但據消息透露，此駒下一個目標大有可能係愛爾蘭二千堅尼，屆時大有可能以當地主任騎師簡國能接棒出擊。