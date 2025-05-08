東瀛兵團退下來　英兵接棒再攻必利是錦標

美國三冠大賽已經展開，首關肯塔基打吡，吸引到東瀛兵團派出兩駒參戰，結果Luxor Cafe跑第12，而阿聯酋打吡冠軍「喜飈速」包尾跑第19，成績同上季「青春永駐」短頭飲恨嘅表現，真係相差好遠。緊接而來次關賽事，將於5月17日於賓利高馬場舉行嘅必利是錦標，暫時唔會再見到東瀛兵團蹤影，取而代之就有英國賽駒接棒，呢匹就係阿聯酋打吡屈居「喜飈速」之後，跑獲亞軍「榮譽心」(Heart Of Honour)。

其實「榮譽心」亦有報名肯塔基打吡，練馬師奧斯本透露，因為馬匹跑完阿聯酋打吡，需要先運返英國，然後再啟程前赴美國，考慮到馬匹短時間內，舟車勞頓又要接受檢疫隔離，因此決定放棄肯塔基打吡，先讓馬匹體力復原再作安排，而「榮譽心」將於今日由英國啟程，並將於邱吉爾園進行檢疫，估計下周一就會轉至賓利高馬場，最快星期二早上，便可再次投入操練。

對於今次出戰必利是錦標，「榮譽心」並唔係抱住志在參與心態，原意今季完成杜拜賽期之後，返國便會休息放草，睇見馬匹運返自己馬房，依然好活躍，3歲馬似乎有愈戰愈勇之勢，因此決定遠征美國，至於配搭方面，奧斯本將會造就囡囡奧璇璧，繼續策騎「榮譽心」出戰。