【蹄聲妙影】撞到咁應　亮相圈頒新令

近年賽馬運動宣傳力足，令好多對賽馬一無所知嘅人都被植入相關知識，初步了解到賽馬唔剩只4隻腳1條尾咁簡單，而賽馬日亦多咗人入場，尤其馬匹亮相圈，好多人用出賽馬做背景打卡。不過，正所謂初生之犢不畏虎，事緣早排某次沙田日賽，有個盃賽吸引到贊助商帶咗成村人入場，仲落埋馬匹亮相圈湊熱鬧，但唔知係咪一時興奮得制，期間有人撞親一位馬會高層，場面相當尷尬。事後經過一輪審視，為咗人馬安全，勒令即日起沙田馬匹亮相圈內上限300人，每隻出賽馬有限人數則維持上限20人。

不過，蛇有蛇路，鼠有鼠路，根據線人報料，最近名震馬主及傳媒圈嘅茄喱啡為咗入到去，做到無所不用其極。話說高層廂房有部Lift可直落沙田馬場馬匹亮相圈，茄先生打算走呢條捷徑，跟隨某位出賽馬嘅馬主入去搲撈，殊不知畀班醒目保安認得，繼而依正常手續喺入口「招呼」佢，假如有馬主認頭便會放行。但一問之下該馬主聲稱不認識此人，保安梗係按規矩辦事block佢，正當茄先生食甜筒之際，一位資深大馬主路經此地，見場面咁尷尬，就大發慈悲帶埋佢入去，相信下次冇咁好彩啩！

初步提供:

第六場(1)快樂高球+(4)開心樂園

第九場(1)龍之輝+(9)魅影戈飛

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星