【賽馬以外】騎師超級聯賽　背後盤算係乜？

賽馬賽馬，最重要都係馬，筆者估唔到有人會將賽馬活動嘅重心轉移落騎師身上。最近令到全球熱哄哄，引起唔少討論嘅騎師超級聯賽，如果呢單新聞唔係喺啲英國、澳洲極具公信力嘅賽馬網站報道，筆者肯定會覺得係流料。但既然佢哋講得，即使依家成單嘢可能十畫只得兩、三撇，都肯定唔係齋吹水，甚至係有心令到騎師超級聯賽成事，就係呢一點，又真係幾有趣，同時反映一件事實，就係賽馬運動似乎真係需要有啲改變，同埋要啲新話題吸引更多人注意。

單計騎師超級聯賽嘅初步陣容，包括戴圖理、莫雅、布宜學、潘頓、莫雷拉、麥道朗、李慕華、巴米高、武豊、何澤堯、奧天信及柏列特12位猛將，絕對係一時之選。同埋睇呢個名單都極有心思，因為都係搵啲喺英國、法國、美國、澳洲、日本同埋香港嘅重量級人物，唔係亂嚟。其實筆者都就呢單嘢同潘頓講過幾句，佢都係話騎師超級聯賽嘅構思係特別，同埋係令人期待，只不過點樣實行？潘頓都話佢暫時睇唔到點樣搞得成，同埋佢講明如果香港賽馬會唔允許，佢都冇可能參與，始終大家要明白，潘頓就算喺香港有幾大影響力都好，佢目前身份係馬會嘅公司騎師，佢嘅行動或多或少都要受到馬會限制，講緊香港即使放寬容許啲騎師出外客串，但通常都要係一級數先肯放人，又或者係抖暑時嘅識價盃就冇所謂。平時賽日會唔會放人畀你去玩騎師超級聯賽？

不過，雖然喺香港馬圈角度，騎師超級聯賽目前嘅可行性唔大，但外國既然講到咁似層層，尤其莫雅、布宜學等人都講到覺得呢件事係值得嘗試嘅話，睇嚟背後唔係咁簡單。如果以筆者睇完啲報道嘅分析，騎師超級聯賽如果要成功，騎師唔係最重要因素，如果唔係嘅話，整個陣容唔應該有戴圖理、武豊，事關呢兩位殿堂級騎師都年過50，若然騎師超級聯賽搞得嚟，要等多兩、三年先開波，佢兩個到時可能已經退咗休啦。至於潘頓、莫雷拉就年紀細啲，但佢兩個都係一兩年前話過會退休，同埋最特別係何澤堯都有份，唔係話Vincent唔係世界級，但全球搵12個騎師嘅話，應該冇乜人會覺得何澤堯會有份。咁從呢個陣容上嘅選擇，睇嚟有關方面係想香港、日本馬會有無興趣參與呢件事。始終騎師超級聯賽嘅重點唔係騎師，係資金，只要有人肯投資，基本上搵啲有名氣嘅騎師就夠做，咁作為全球性賽事，亞洲區就一定要香港、日本參與，所以騎師超級聯賽嘅幕後想搵何澤堯、武豊、李慕華，原因就係咁。

同埋即使以騎師作為比賽單位，以騎師嘅慣性，佢哋絕對唔會為呢件事作出投資，最終都係各自搵老細，搵支持，咁莫雅有古摩亞、布宜學有高多芬，梗係唔使愁，但其餘騎師又點搞。中東、亞洲仲有幾多資金可以投資落嚟？所以有關方面想睇吓香港、日本馬會能否支持，其實都好合理，但講緊呢個騎師超級聯賽嘅獎金係1500萬英鎊，咁大舊肥豬肉，點分？

其實依家世界各地都有各色各樣嘅騎師賽，日本、香港、英國、沙特阿拉伯都有，但改為騎師超級聯賽，好似一級方程式咁玩，筆者佩服設計呢單嘢嘅人有諗頭同生意頭腦，只係利益當前，邊個可以做到起頭作用？真係睇馬圈各巨頭嘅眼光，同埋實踐能力有幾強喇。

■山無陵