周日上演日法兩地轉播賽

S1-7日本NHK一哩賽

撥亂飛槍奇幻海灘要吼

周日受注兩地大賽日，先講日本NHK一哩賽日8場，頭場於周日上午11時25分開跑，當中重頭戲S1-7NHK一哩賽，除了上期介紹過的「喜迅升」值得捧場之外，「撥亂飛槍」也要吼實，此匹3歲雄馬出道至今4戰得2冠2季，上次出戰Churchill Downs Cup1600米G3，在吉村誠之助胯下鬥贏「美藝全速」近兩乘而回，今次有望再贏。

此外，預計有分頭的「奇幻海灘」也有留意價值，此馬剛戰跑日本二千堅尼G1，沿途留到極後，直路更兜出大外欄蝕位無數，最終撲近得第6名，只輸3個多馬位，表現合格有餘，今次由2000米縮程跑東京競馬場長直路1600米，相信有利其後勁發揮，買三重彩要兼顧。

S2-3法國二千堅尼

金水仙鬥馬蒂斯

周日晚上受注法國二千堅尼賽馬日4場，賽事在巴黎隆尚馬場舉行，頭場於晚上9時15分開跑。重頭戲S2-3法國二千堅尼1600米，上次品題過由岳伯仁訓練的「馬蒂斯」，此駒上仗勝後棄爭英國二千堅尼而最終選擇遠征法國，恃勇可衝擊3連勝。

對手中，由包義定訓練的「金水仙」同樣具備實力，此匹朱德望集團名下3歲馬，至今出道3戰取得2冠，上仗在三級賽格拉咸錦標中，最後300米與實力馬「剛強風」單打獨鬥，最後力壓強敵勝出，姿態出色，以該戰所造水準，相信今次也可以賺到級數，有權爭取服役第3勝，大家可以連同「馬蒂斯」買Q及QP。