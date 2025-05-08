三T第五口孖T注獨中各獲$1000萬

今周六跑沙田草泥10場，留意三T及第五口孖T預計10元一注獨中可各獲1000萬元，第10場四重彩及四連環多寶則有150萬元，大家可刀仔鋸大樹！三T頭兩關俱吼文廐馬，頭關泥地「閃耀威龍」續配潘明輝可靠。次關草地「錶之星河」續用潘頓排1檔夠穩陣。

三T頭關第4場四班1650米泥地，文廐「閃耀威龍」今季攻泥地一哩已取下1冠2亞，剛戰只輸給質態俱一流的「超加加」，續配潘明輝可做膽。配腳揀上次放得快跑第5名的「手到齊來」、前次贏馬的「川河型駒」，後上經常跑近的「年年友福」，以及磅輕的「爆熱」。

三T次關第5場四班1400米草地，文廐「錶之星河」近期1冠1亞步入穩定期，續配潘頓排1檔可作重心。配腳選初出後上頗佳的「禾道威」、評分有利的「美麗在線」、初跑此程排3檔的「科創世紀」，以及重戴開縫眼罩的「聚風雲」。

三T尾關第6場四班1200米草地，「快樂高球」連續5仗入Q準繩，跑法夠機動，改用黃智弘減7磅可作膽。配腳先揀兩匹質新當銳的「小鳥天堂」及「勇闖高峰」。

第10場二班1200米草地，四重彩及四連環注入150萬元多寶，馬膽以連勝3仗的「笑傲江湖」最穩健，此駒上仗初次增程跑田草1400米，擊敗「但求開心」等1400米好手，可見保持進步，今次返兩捷路程1200米，跑法機動可靠，有力取得4連捷。

配腳先選「舉步生風」，此匹葉廐馬最近兩勝當銳，級數在此場亦屬最高。「天天同樂」本身在田谷泥3個場地都贏過，證明本身戰力極強，新勝兩個多馬位而回，狀態大勇，羅廐馬近期確是全面谷起，續配潘頓值得信任。「愛馬善」演出忠心，馬房為護級逢出必搏，四重彩一席走唔甩，尚有「增有」也有權後上爭入前列。

第五口孖T彩金$1000萬

呂健威龍之輝強勢出擊

今次周六第五口孖T有多寶，預計10元一注獨中可獲1000萬元。頭關第9埸三班1200米草地，呂廐「龍之輝」今季跑過多仗狀態頗沉，但上仗同程重戴眼罩演出回勇獲亞軍，僅敗於「真心傳奇」，本身前速夠快，既然重納正軌，再攻首本路程搶出即叫胡，做馬膽最穩。配腳方面，姚廐「魅影戈飛」上仗四班贏馬姿態強勁，今次升三班負120磅不重，今賽前試泥閘操足，有權保持升軌。蔡廐「健康快車」連續4次出爭同程非冠即亞，演出準繩，三甲望濃。沈廐「非凡達」用黃寶妮減10磅出擊可成為助力。「風再起時」上仗留得較後，今排4檔跟牢鬥衝仍合發揮。

尾關第10場二班1200米草地，呂廐的「笑傲江湖」大熟大勇排5檔，必做馬膽。配腳則吼有級數及當銳分子，「舉步生風」排1檔有着數。