呢期跑周末　護級馬房抬頭？！

丁冠豪今季以有限兵源打護級戰，將士用命下尚差2W便能完成使命，周末有一出即勝K布新星「小鳥天堂」再次登場，加上新勝馬「永勝金駒」與易配圖強之「閃光燈」，練者悉心部署豪華陣容同日出擊，一批質新分子勢成練者搶灘關鍵棋子。

周末四班賽，丁冠豪有3場派馬出戰，「小鳥天堂」與「閃光燈」屬馬房今季PPG精英，先後為馬房帶來重要勝利，尤其「小鳥天堂」初出已克服13檔贏田草1200米，練者充分利用有限資源，刻意安排成為季尾護級秘密武器。

小鳥天堂抖夠再搏

對於「小鳥天堂」上場贏馬評價，丁冠豪認為馬匹縱使取勝，心智仍相當稚嫰，出賽比試閘變得緊張，加上排外檔要切入內欄採取主動，亦令馬匹上口搶得太快，能夠贏馬展現質素，正因為贏得比較吃力，練者表示讓馬匹有更充裕時間復原，小休個多月再上征途，必全力以赴為馬房爭取頭馬。

至於新勝田草2000米的「永勝金駒」，如今縮程出戰1600米，丁冠豪上次賽後不諱言長途賽程不多，局限這匹4歲馬發展，無奈今仗抽排13檔，且看周俊樂能否克服不利條件再建奇功？

丁廐另一匹選擇增程跑1400米之4歲新星「閃光燈」，季內一再於1200米後上勝出及上名，增程乃必然部署，今仗更着眼於改換配搭，當然與班德禮上場落敗不無關係，潘頓近期已非首次為班德禮執手尾，之前賢廐「喜尊龍」表現失準，潘頓接手即輕鬆取勝，如今丁冠豪護級心切，把握弱組形勢，自然機不可失。