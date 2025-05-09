【分分制勝】「天堂」新招數　靠追更可觀

今季暫有8匹新馬初出即贏四班田草1200米，包括「喵喵怪」、「康樂高球」、「膨才」、「怡昌光輝」、「跨境寶馬」、「勇闖高峰」、「天星」及「小鳥天堂」，絕大多數其後都可繼續入圍，當中「康樂高球」成就最高，新近攻陷二班，季內累積5W，現評89分；其次是「跨境寶馬」，一出即勝後再得2冠1亞，扳上77分。整體而言，這類初出即勝馬都有一定上升空間，值得繼續追捧。

第6場四班1200米草地，香港傷健策騎協會50週年盃，「小鳥天堂」上場首回合角逐田草1200米，為克服外檔，鞍上人霍宏聲選擇主動跑法，只搶100米即順利放出，就此直帶到終點，雖然只挫處女馬「特別美麗」，但贏馬時間1分9秒23，更快過「康樂高球」初出一仗，盡顯非凡能耐。

雖然「小鳥天堂」首戰快放得手，但幕後似乎想牠跑法更具彈性，4月21日一課拍跳，調教後追效果，而3天後試閘，一樣刻意留前鬥後，馬兒末段撒開闊步奔馳，以勁勢超越「跨境寶馬」掄元，姿態極佳。

「小鳥天堂」上場險勝只加6分，續居四班，非常着數。今仗改孭133磅上陣，本身體重高達1231磅，大大件孭重冇難度，因應同場1檔「海藍寶」必搶，預計排10檔的「小鳥天堂」或稍留再衝，晨課試閘已做好演練，陣中追勢一定可觀！

■明治朗