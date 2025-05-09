【張基焦點】幸運震撼試準搏殺

羅富全近期成績理想，已升上練馬師榜第3位，同時亦是今季泥地頭馬最多倉主，「幸運震撼」上仗已追近，今次再跑泥地一哩求交代。另外，「超旺財」現階段跑草地也具威力，前仗證明1400米跑得好，只忌臨場落大雨。「快搏」跑1400米的威力未必比谷草1200米差；而「海藍寶」上仗贏馬時間出色，證明加盟游廐後的確有進步，同樣不能忽視。

第4場四班1650米泥地，「幸運震撼」台型好，但來港初期未成熟，最近已漸入佳境，近期轉爭泥地一哩有走勢，前仗追近後剛戰臨場票數卻非常冷落，中段墮退至後方，入直路才掟出外疊狂追得第4名，一再考驗泥地性能後再跑同程，擺明求交代。

第3場四班1400米草地，「超旺財」季初於泥地出擊兼贏馬，其後表現回落兼回師草地，最近幾仗用田泰安抽劣檔也肯追，上仗抽2檔有心出擊，但臨場遇狂風大雨，此駒不擅跑變化地，最終氣管有血落敗，復課抖一輪再做工夫，埋門試大閘走勢好，強配布文抽好檔可變身。

第5場四班1400米草地，「快搏」上仗谷草1200米幾乎贏馬，但其實回師1400米未必不合腳法，今季於此程經常用黃寶妮，發揮不算突出下也追近，目前狀態回勇兼用艾道拿，要吼。

第6場四班1200米草地，香港傷健策騎協會50週年盃，「海藍寶」轉投游達榮馬房後有進展，早前曾於此程得第4名，剛戰抖夠再跑田草1200米一放到底造快時間贏「天星」，並不簡單，今次抽1檔好位，有權連捷。