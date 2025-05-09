【進階選項】葳莉非凡憑質夠贏

近年轉播海外賽事不時見到香港馬主影子，如大家熟悉「川河」系或「紫荊」系，除競賽場外，部分更擁有私人訓練基地、放草場等。2010年「威利」系馬主莊生購入位於澳洲新南威爾斯省的The Hermitage，由一片草原發展成牝馬待產所、託兒、訓練、放草休息等一站式服務。在這處成長的生招牌當然是5項一級賽冠軍「秋陽」，如今更是非常矜貴的種馬。以「威利」系紅綠斜間綵衣在澳紐成材的，尚有兩匹運港服役「多巴先生」及「黑桃火箭」。與其他牧場經營不同，The Hermitage並無種馬，故旗下賽駒多在拍賣會上投得。

第6場「葳莉非凡」便是馬主莊氏家族成員名下，周歲時由黎昭昇在新西蘭卡拉卡以32萬紐元購入，之後便交由其父在紐培訓，型格身形非常出眾Per Incanto子嗣，雖然3歲馬但每次試閘出腳純熟，上場初出排外檔本來第1匹彈出，但艾道拿力扣拖後致嚴重搶口，直路被「一定超」壓住只追回第6名，已經展示潛力。復課試泥閘與首戰時情景相若，後上輕鬆第2，抽到3檔而今場快馬多，守住五六位鬥後勁，憑質夠贏。

作為馬迷，大家都喜歡爬冷門，刀仔鋸大樹，中到固然開心，但難度一定超高。好似第3場「豐辰」，3月初132倍自問無本事，贏完馬再出兩場不上名，表面打回原狀，是偶一符碌，實際馬匹本身亦進步中，起碼已不是雙位名次。前仗仍有追勢，上場增程一哩，留到包尾但走內欄衝似乎不太合，敗因與路程無關。今縮回1400米排14檔換上徐廐愛將奧爾民，C跑道掟出外疊追不蝕底。