【三重彩地帶】形勢咁正　做硬惡「爺」

第3場四班1400米草地，環顧今場形勢無甚步速，優先考慮前置型。「小皇爺」前仗同程入Q走位4 4 3 2，跑法食正今場形勢，而該役季軍「火焰閃爍」已補中，賽績亦夠說服力，「小皇爺」上場走樣皆因氣管有血，續配周俊樂捲土重來，遇弱組可坐位望贏。

「同心同樂」也具前置能力，上場的殿軍屬強組之餘本身亦見進步。「超旺財」前次同程14檔焗留後追入位，今次2檔唔使留到太後。「閃光燈」連仗姍姍來遲，看血統增程合適，惟潘丁組合成績未見突出。「金鑽八十」近兩課閘有明顯進步，楊明綸捨「豐辰」而就之，可以信賴。

第4場四班1650米泥地，「縱橫大進」3W均四班取得，兩場短途熱身後落班即報首本一哩，兼復配贏馬拍檔布文，點會唔搏？

多駒跑過總場次605同程，「川河型駒」排12檔沿途外疊只負兩乘，復課贏閘正處勇態，今次2檔形勢好得多；「幸運震撼」從較後位置追上造最快末段跑第4，表現有驚喜，兩駒里程尚新，再進空間較大；季軍「年年友福」同程上名率逾半，演出準但6歲馬已見得八八九九。「大利好運」新勝五班同程，以往四班曾3次上名，蔡廐升班馬成績傲視同群，咪當佢唔夠班。■海東