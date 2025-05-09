【獨門秘技】董明朗有「運」行

董明朗上季來港策騎，與姚本輝合作23次未勝，季中後更再無合作，今季要到4月尾，相隔15個月才重新合作，至今4戰取一亞及兩次第5名，拚勁十足，始終董明朗支持不多，今期又再有「幸運芙蓉」合作，鬥志鮮明。

第5場四班1400米草地，「幸運芙蓉」季初首3仗同程俱跑亞軍，所負的「信心星」、「不同世界」及「至尊高超」其後都能在三班取得頭馬，可見非戰之罪，前仗終打開勝利之門，頸位挫之後補中的「開心五月」，而彈甩的第4名「八仟財陞」及第5名的「錶之銀河」，之後都能取勝，名符其實高水準賽事，上仗增程跑未有根據的一哩就當作回氣，今返強項排中檔後追安全，仍居四班坐位望贏。

第7場三班1650米泥地，姚廐出一對，「超加加」四班贏兩仗同程，上仗僅勝「閃耀威龍」較預期吃力，今仗升班對手不弱，廐侶「皇龍飛將」專攻泥地1200米，但近兩仗早段實在太後，姍姍來遲僅得位置，今仗增程若速配合，半冷分頭更值博W。■西門獨

西門獨Q過關

第5場3幸運芙蓉

拖 1錶之星河2快搏7禾道威

第7場7皇龍飛將

拖 1精英雄心6堅闖9超加加