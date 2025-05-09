【耀眼精選】駿彩飛馳返田草坐正

坊間馬場智慧，禮拜六跑馬例爆，不過今季似乎冇咗呢支歌仔唱，翻查資料季內舉行過3次周六日賽，五、六十倍以上嘅巨型冷門，有7匹跑得亞、季軍，但係贏馬嘅一匹都冇。反觀大熱門演出準得驚人，30匹大熱門有接近一半嘅14匹順利贏馬，勝出率高達46.7%，再睇埋上名率更高達73%，大熱門嘅成績好到你唔信。今次會係熱門天下，定反底連場爆冷？

正邁向個人第13個冠軍進發嘅蔡約翰，在港累積頭馬1,599場，只係差1W就達1,600大關，睇牌面隨時響今期就可以寫下新里程碑，話唔定出戰頭場嘅「駿彩飛馳」已經可以完成使命。呢匹馬至今13戰仲係處女身，最叻只係今年初跑谷草1800米得亞軍，田草1600米同程歷來跑過4次，頭兩仗面對四班對手完全唔夠鬥，近兩次落到最低班都跑第3，總場次277孭135頂磅全程走三疊，輸畀「紅鬃烈馬」同「馬特峰」個多馬位；前仗總場次506，跑到直路初450至300米處打算移出嘅「駿彩飛馳」持續內閃難騎，衝得唔順之下負於頭馬「神駒馬靈」兩馬位，後駒贏馬後重返四班3戰取亞季殿各一，亞軍「皮具大師」再出增程400米落第，上月底轉谷草1800補中，賽事水準有保證。「駿彩飛馳」今仗回師田草中距離，應輪到坐正。