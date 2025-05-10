【分秒在握】不計冷熱只求攞威

日前曾經講過，踏入季尾，四班田草1200米由3、4歲馬操控大局，同樣情況在四班直路賽更甚，不過今次第2場共有12匹3、4歲馬，撥草尋蛇，掛頭牌強配潘頓的「展雄威」值得吼實。

雖然同係1000米，但田草1000米與谷草1000米情況卻極不同，季內四班田草直路賽跑過11場，其中10場由3、4歲馬勝出，唯一例外係6歲配黃寶妮的「不可擋」，但這已是季初9月的事情了。至於四班谷草1000米季內同樣跑了11場，3歲馬無一能勝，甚至從未上名，頭馬由4歲至9歲不等，其中4歲馬贏最多有5次，最年長9歲勝出的則為「中華威威」。

既然數字已說明了一切，作為專業的練馬師，安排旗下質新馬起步，自然係由直路賽開始。4歲的「展雄威」以自購馬身份來港，部署當然與一般的PPG不同，此駒季內一出已跑三班1200米得季軍，之後表現未能再進，直至上仗減夠分落四班，立即成為7.9倍熱門，同時間初次挑戰直路賽。

「展雄威」排14檔，本來自然係靠近外欄推進，但巴度卻將馬匹拉入「勝萬金」內側衝刺，結果火併下以短頭位飲恨獲亞，多少與走位欠佳有關，這亦埋下今次換人的伏線。季內未交代之輩換上潘頓，擺明不計冷熱求勝心切，再次排在外欄13檔，信潘頓發揮會更勝一籌。

■長風

第2場 1展雄威 6拉合爾

7穿雲達月 11鑽得勝