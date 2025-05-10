【戰況R7】姚本輝馬房Q　不過冷嗰隻行頭！

第7場三班1650米，姚本輝馬房新勝馬「超加加」喺潘頓胯下雖然升班再戰，但仍被捧成2.4倍大熱門，奈何短兵相接之下只跑第2，頭馬則為蔡明紹策騎嘅廄侶「皇龍飛將」，此駒早前被DQ，而且首次增程跑一哩，但依然勝出，潛質不簡單。今場跑第3名為布文啡格落飛馬「精英雄心」，潘明輝「凱明神駒」跑第4。

賽後，姚本輝表示「皇龍飛將」之前跑1200米時，走來開始慢腳，所以今次增程上一哩一試，結果馬匹繼續交出好表現。至於「超加加」今次初上三班仍跑入第2，表現已經唔錯。

「皇龍飛將」馬主區啟光表示愛駒比較唔規矩，3、4場之前已經諗過要增程，跑一哩沿途可以留得輕鬆啲，今場快閘加上騎師發揮出色，相信之後再跑長啲都冇問題，只要季內有賽程，唔排除再出賽，並相信下季轉5歲會更加成熟。

區生20年前喺澳洲黃金海岸買馬時已經認識姚本輝，當時冇冷氣，成日同姚本輝一齊避暑飲咖啡，「皇龍飛將」同埋「皇仁歡星」都喺姚本輝幫手買。提到「皇仁歡星」，區生表示幕後團隊太過心急，當時希望安排馬匹跑4歲馬系列賽，但馬匹沒有長力，所以上仗跑完之後刻意安排久休。

第7場賽果：7-9-1-8

二重彩賽果：7-9(最後賠率22)