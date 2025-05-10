【戰況R10】今日鵬哥丁仔畢業　米高都差1場咋~

呢排係畢業日，徐雨石周三上岸，到今日則有容天鵬及丁仔達標，剩低鄭俊偉一個咋，不過尾場二班田草1200米，此倉14倍「愛馬善」雖然拍住「天天同樂」放得幾快，但入直路仍然貫注到底，最終「愛馬善」頂住「天天同樂」取得今季第4捷，仲幫米高贏到13W，差1場就畢業喇，呢隻「愛馬善」前季23年曾幫鄭廐上岸，當日愛馬女士協會團體成棚人抱馬簿，堅係開心，到今日呢隻馬又令米高行近一大步，練者真係錫晒你喇。是場跑第3、4名係冷到112倍的「好友心得」及縮程而來的「潮州精神」。

鄭俊偉表示「愛馬善」上季同對手短兵相接嗰陣仲係會躊躇，因為隻馬心智仲係緊張，但今季隻馬心智完全成熟，進步幅度甚大，而自己都想幫番上場騎師講說話，因為兩個騎師策騎指示都係放頭，「愛馬善」上場已經冇跑錯。今場「愛馬善」贏二班係驚喜，此駒會挑戰月底三級賽沙田銀瓶，負輕磅一試無妨。

至於贏馬嘅潘明輝食尾胡，今日同蔡明紹打成1比1平手，前者32W對後者27W，仍然未有被拉近距離，火車潘衝擊首個告東尼獎全速進行中！

第10場賽果：9-2-8-6

二重彩賽果：9-2(最後賠率113)