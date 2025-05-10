【賽後報告】手到齊來搶口留唔住　舉步生風會厭被覆蓋

是日賽後報告撮要：

第2場：「展雄威」躍出時向上跳躍，因而失地。早段搶口，接近800米處時收慢及向內移入以避開「鑽得勝」。過了300米處後在一段短途程上在「拉合爾」之後受困而未能望空。趨近250米處時移至「拉合爾」內側以望空。接150米處時在一段途程上在「拉合爾」與「穿雲達月」之間推進之際難以望空。賽後，艾兆禮報告，「鼓浪高升」沿途走勢欠強勁，他認為坐騎若下仗增程角逐將更合發揮。

第3場：布文進一步表示，當「超旺財」在「小皇爺」之後受困，他在最後100米未能催策坐騎至終點。「小皇爺」氣管內有很多血。

第4場：被查詢時，周俊樂表示，他賽前打算讓「手到齊來」領放，但早段不要推策坐騎以做到這點，因為坐騎上仗在領放下太過搶口。他說，坐騎出閘迅速，其後他讓坐騎在未受催策下取得領先。他說，坐騎於早段開始搶口，儘管他留意到坐騎的步速較標準時間為快時，但由於坐騎太過搶口，他未能讓坐騎以較慢的步速領放。他又說，坐騎自800米處起受催策，直路上墮退。他說，他已建議馬主及練馬師，此駒若繼續角逐1650米賽事，可除去眼罩上陣。「縱橫大進」氣管內有很多血。

被查詢時，艾兆禮表示，他賽前打算讓「川河型駒」跟前競跑。他說，「手到齊來」於早段以快步速領放，坐騎在主馬群前方處於窘境，令他難以判斷當時的賽事步速。他說，「手到齊來」於中段持續大幅領先，他鼓勵坐騎上前以圖略為追近該駒。他說，考慮了賽事的分段時間及坐騎的段速後，他同意小組的觀點，即事後看來，他若於中段讓「川河型駒」較為留後競跑會更合發揮，讓坐騎有機會在直路上以勁勢衝刺

第5場：賽後，希威森報告，「獨步天下」咳嗽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

被查詢時，見習騎師黃智弘表示，由於「開心宇宙」是日增程角逐1400米賽事，他獲指示於早段不要過度催策坐騎。他說，坐騎於早段居「康昌之星」及「科創世紀」外側，他不願持續容許坐騎展步上前，因他覺得這樣做有違策騎指示。他說，坐騎因而大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，直路上墮退。練馬師方嘉柏確認策騎指示，但曾希望此駒能夠領放，並同意此駒大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而不合發揮。考慮了見習騎師黃智弘的解釋以及賽事時間顯示早段步速較標準時間為慢，小組告誡他，小組認為他讓此駒持續上前超越「科創世紀」以免多走腳程，將更合發揮。

第6場：出閘笨拙。賽後，周俊樂表示，坐騎「挺秀騰飛」於起步後不久嘗試作老虎跳，他因而須修正坐騎以阻止牠這樣做。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：「皇龍飛將」直路上受催策時外閃，蔡明紹於末段須持續修正坐騎，因而限制了他全力催策坐騎至終點的能力。賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「北海盜」佔取前列位置。她說，坐騎能夠領放，但在直路上墮退，她認為坐騎不適應在全天候跑道上競跑。

第8場：「君子傳承」在起步點更換繫舌帶。抵達閘廂後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「銳者勝」流鼻血。

第9場：賽後，潘頓表示，「百威多贏」在閘內煩躁不安，出閘僅屬一般。他又說，坐騎過於搶口，直路上衝刺僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：賽後，布文報告，「舉步生風」陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒的會厭被覆蓋。「氣勢」於直路早段起初對催策交出反應，但於接近150米處時無以為繼。賽後，董明朗報告，「增有」出閘緩慢，陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒的會厭被覆蓋。