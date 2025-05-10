天才騎師吉村誠之助響NHK一哩賽，再次挑戰日本國寶武豊保持咗29年嘅日本最年輕G1冠軍騎師紀錄。

由於父親吉村智洋係兵庫縣嘅頂尖騎師，所以吉村誠之助出道首季，除咗響JRA賽事現身之外，亦靠住父親嘅關係周不時響地方競馬會嘅園田競馬場出賽，首個賽季響JRA攻下33W，地方賽事亦交出19場頭馬。吉村誠之助同「撥亂飛槍」可以講係黃金拍檔，合作至今4戰取2W2P。

吉村誠之助回憶初出一役，9匹參戰馬除咗「撥亂飛槍」之外，只有另一匹係雄馬，有多匹雌馬響身邊，「撥亂飛槍」同好多男性一樣，響閘廂內掛住望靚女搞到起步失機，好彩馬匹響賽事期間冇再分心先至可以保住冠軍。至於前仗如月賞之失，吉村誠之助認為輸在1800米太長，一哩應該係「撥亂飛槍」嘅極限。

今次係吉村誠之助第一次踏足東京競馬場，如果真係獲幸運之神眷顧，就會超越武豊創下嘅19歲7個月23天舊紀錄，以19歲4個月8天之齡成為日本中央競馬會史上最年輕嘅G1冠軍騎師。

NHK次熱往績勝大熱

舊年NHK一哩賽由朝日盃未來錦標冠軍「遠觀天象」奪冠，阪神兩歲牝馬錦標盟主「百塔意城」獲亞，兩匹兩歲G1優勝馬包辦前兩名皆大歡喜熱門收場。

次熱門響NHK一哩賽嘅成績最突出，近10屆贏咗4屆，跑入前3名更多達7匹，反而頂頭大熱演出較失色，只有4成入位率。另外之前跑過一級賽嘅參戰馬，響NHK一哩賽亦有明顯優勢，在過去10年30匹三甲馬中，有17匹曾經有出戰G1嘅經驗。只計曾經響1600米草地G1賽事跑入前5名，響NHK一哩賽嘅上名率更升至34.4%。

留中不下狀態處高峰

上個禮拜失落英國二千堅尼嘅高仕登，今次將寄託喺「留中不下」身上，希望呢匹父為歐洲頂級種馬Wootton Bassett嘅「達羅素」同母細佬，可以響1600米G1法國二千堅尼脫穎而出。

高仕登透露「留中不下」狀態處於高峰，佢認這法國二千堅尼係最適合呢匹馬表演嘅大舞台，不過贏唔贏到，檔位嘅好壞係最重要嘅因素。高仕登話佢以往每年都會同戴圖理一齊視察跑道，只要企響隆尚1600米嘅起步點，就會明白外檔有幾蝕，出閘無耐就要右轉下斜坡，響必須保持直線推進嘅同時，會發現內側嘅馬已經領先兩個馬位，所以若果抽到10檔以外閘廂，特別係16至18檔，基本上可以直接返馬房唔好奢望奪冠。至於今屆法國二千堅尼，「留中不下」抽到9檔起步，唔知高仕登滿唔滿意呢個檔位呢？