【賽馬世界】NHK一哩賽　喜迅升戰力升呢

周末越洋賽又再上演雙料娛樂，日間轉播日本NHK一哩賽日8場賽事，夜晚有法國二千堅尼賽馬日4場大賽。S1主題NHK一哩賽，川田將雅坐騎「喜迅升」剛戰休後復出飲恨奪亞，熱身後戰鬥力提升，補中在望。

S1-1：「金霧起」至今3戰冠亞季各一，名次拾級而上，2月中贏京都競馬場泥地1900米從未勝出馬賽，直路要跑順後才可推向極速，增程至2100米更合腳法。「美分角子」初出一役直路頭追勢一般，不似能夠獲勝，但末段李慕華一落鞭即交出反應，加程300米利多於弊。

S1-2：「毫不費力」上仗慢閘讓賽，對面直路尾鞍上人丸山元氣捉到實猶如扯大纜，雙腳撑到行，全場亂跑都幾乎贏馬，強配李慕華可見真章。「小草得勝」出閘經常失準，但躍出順利的話前速飛快，換上經驗豐富的松岡正海，操控應比女將永島真奈美好得多。

獅吼威聲信李慕華

S1-3：「獅吼威聲」上仗角逐中山競馬場草地1800米，守貼欄有遮擋靚位，直路頭被外側馬匹封阻無法移出，李慕華繼續親征相信唔會再失威。「盆地名市」為前日本橡樹大賽冠軍「安身立命」及應屆日經賞盟主Meiner Emperor同母弟弟，馬少場合可起作用。

S1-4：「小脆餅」泥地1600米3戰2亞1季，兩席亞軍，一次出閘遲緩加鞍上人托大直路出頭後未有力策到底輕敵而敗；另一仗途中受阻，直路遲遲未能望空後上不及，在此有爭勝實力。「躍現銀幕」轉戰中央競馬會3戰無功，但上仗東京1600米放至埋門才被過，表現討好。

S1-5：「重分量」乃美國育馬者盃雌馬大賽冠軍「唯獨愛你」及杜拜草地大賽盟主「不撓真鋼」的同母弟弟，質素雖然差幾班，但在低組別賽事仍具競爭力。大前仗初跑東京泥地2100米，跑至對面直路突然踩油，埋門鞍上人手忙腳亂完全幫不到馬匹，應勝而敗。

S1-6：「保護神」2023年曾在李慕華胯下由頭帶到尾贏東京草地2400米，其後挑戰分級賽演出平凡，近兩仗表現復甦，上仗若非直路取位失誤應可取勝，今仗易配連達文，乃兩年多以來首度由外籍好手壓陣。「偉帝皇」與李慕華合作6次取3冠2亞，韌力型馬愈騎愈有。

S1-7：「喜迅升」去年朝日盃未來錦標冠軍，上仗復出爭G2新西蘭錦標，跟前無跑錯下負於「僑民之歌」頸位，末段出頭後縮步欠集中，相信熱身後會有明顯改善。「僑民之歌」上仗受惠於快步速但衝勢悅目，贏來有說服力。「撥亂飛槍」上年朝日盃未來錦標於對面直路尾及彎位曾受阻收慢，直路取位欠順跑第3名，一哩實力數一數二。

S1-8：「雨紛紛」泥地1600米最強，至今取得3冠1亞，跑法主動，上仗由頭帶到尾輕鬆取勝。「好運硬幣」為2021年日本育馬場盃經典賽冠軍，亦是當年日本地方馬王Mutually全兄弟，歷來於東京競馬場泥地1600米3戰取2冠1季，性能、跑法跟「雨紛紛」相似。

S2-1：「畫家逸居」連續5仗跑2、3名，上仗表列賽跑第2名，級數比此場大部分對手高，即使負磅較重仍屬爭勝要角。「心水好禮」大前仗及前仗爭表列賽接連獲亞，前仗早段走三疊望空逆風推進稍耗力，上仗於「畫家逸居」身後跑第7名，直路早已收慢沒有浪費氣力。

S2-2：「逐浪嬌」2月底爭1600米賽事，以放鳶戰略，入直路彈甩贏馬，之後易主並由葛威法轉至艾奕圖，復出一度出頭終點前50米被擒，上仗留後效果一般，試準後可出招。「獨自起舞」贏馬一役以跟前跑法，彎位加速率先透出奠定勝局，初配曼迪沙寶可跑高多少。

永動力阿加汗精品

S2-3：「永動力」是阿加汗育馬團隊精心打造的良血馬，生母「威達勝」乃G1歌劇錦標盟主，去年10月初出跑1500米新馬賽，全程主動，放至最後100米才被跑線較有利的頭馬趕過。拚後小休1個月再出，轉戰膠沙地1600米，出閘稍慢且被內側對手擠阻，改用留後跑法下早段多次搶口，直路一擺正軚即加速輾壓對手。上月中季內復出角逐G3楓丹白露大賽，首度挑戰分級賽，早段搶口但比前仗規矩，最終險勝姿態點到即止，熱身後再戰同場同程，有力躋身G1冠軍行列。

S2-4：「颯勁麗」至今4戰3冠1亞未甩過Q，唯一敗仗乃上年10月角逐G1馬素爾大賽，影相僅負於「藍深度」蹄下。上月中復出跑G3具路都錦標，雖只贏頸位但姿態極具說服力。同屬阿加汗家族名下、葛威法訓練的「妙達寶」，兩戰全勝，實力有多高仍是個謎，巴米高分身乏術，改配紀仁安戰鬥力依然高企。