在港累積106W　賀銘年季尾離港

隨着馬季進入尾聲，法國騎師賀銘年完成今季後亦會返回家鄉法國，繼續其騎師生涯。他表示在香港超過5年的時光令他獲益匪淺。這位法籍騎師目前累積106場頭馬勝利，更曾創下單日5W的佳績。賀銘年在港期間發掘了行山的興趣，走遍香港各大小山頭，於山野間尋得遠離城市喧囂的寧靜，為高壓的賽馬生活注入平衡與活力。

賀銘年與馬會達成共識，決定結束這段為期5年的旅程。他坦言這是一個艱難的決定，但選擇離開更多是基於家庭考量：「我的兒子正值成長階段，家人希望我能多陪伴他，而我的妻子亦計劃返回法國工作。」

賀銘年對香港的感情溢於言表，他感慨道：「這段時光極為珍貴，肯定終生難忘。在香港我學到了許多，不僅是騎功的精進，還有壓力管理及對生活的態度。這些經歷使我成為更優秀的騎師，香港永遠在我心中。」

他亦衷心感謝馬會當年的邀請，並回憶起2020年疫情期間的緊急決定：「當時即將封關，所以馬會來電後，我當日便決定離開法國。我的妻子毫不知情，直到下班回家我才告知她需即刻送我前往機場，她當時難以置信。雖然隔離過程艱難，但我慶幸作出這一決定，特別是在隔離後的首個賽馬日，我憑『好友利』及『大俠士』起孖。」賀銘年同時感謝所有曾支持他的人。

最難忘單日取5捷

回顧在香港的5年歲月，賀銘年表示最難忘的時刻是2021年1月17日，當日他憑「金莊令」、「齊齊友福」、「平海掌星」、「超霸神駒」以及「疾風明駒」單日取得5捷，他回憶：「那天實在太瘋狂，無疑是我在香港的高光時刻，至今仍歷歷在目。」

賀銘年今季開始前已累積99場頭馬，惟季初受傷病影響，表現未如理想，直至去年底才憑「精算暴雪」贏得本季首場頭馬，達成在港第100場頭馬的里程碑。他表示這一成就意義重大：「100場頭馬代表了很多，而100是一個整數，我喜歡這個感覺，而我當然希望可以去到200W，或許日後重返香港實現這一目標吧！」

期待回國與巫斯義合作

回到法國後，賀銘年最期待與最近成為練馬師的巫斯義合作，他說：「巫斯義是我年輕時的偶像，我還在上學時他已經是知名騎師，而他在騎師室內是眾人的開心果，好期待能夠和他合作。」