香港競爭激烈　賀銘年行山為減壓

賀銘年來港後發掘了行山的興趣，認為香港的獨特之處在於城市與山巒的緊密相連，使行山成為一項便捷而富有吸引力的活動，他表示：「從城市步入山區僅需數分鐘，短時間便可遠離都市的喧囂，僅餘自然之聲。登上山頂，背後是高樓大廈林立的香港，眼前則是一望無際的大海，這種景色只有香港才會有。同時在行山的過程中，我能夠沉浸於自己的世界，放鬆心情，自由思考，無任何壓力與外界干擾。」

作為一名職業騎師，賀銘年當然需要嚴格維持體能與體重，他將行山視為重要的訓練方式之一，他說：「我常於賽前一日或夜賽當日上午行山。此外，我會在行山途中反思對上一個賽日的得失，尋求改進之道，讓我釋放壓力，幫助我在下一次賽事中能夠全心投入，發揮最佳狀態。」

在香港眾多山巒中，賀銘年特別鍾愛獅子山。他表示：「平時我常在大埔行山，那裏林蔭遮蔽，環境較舒適，陽光較少直射，所以適合在炎熱的天氣下出行，是我每周兩次訓練的理想地點。然而，我最喜歡始終是獅子山，我曾在那裏攀岩，與朋友邊走邊談，這些回憶對我來說確實彌足珍貴。」

計劃離港前挑戰鳳凰徑

賀銘年計劃在離港前挑戰鳳凰徑，這條全長約70公里的步道需兩日完成，中途於山上過夜：「這是我本賽季結束前的重要目標，我已與友人開始籌劃，期待這場挑戰的獨特體驗。」而賀銘年亦打算挑戰世界七大洲的最高峰：「我已攀登其中部分高峰，珠穆朗瑪峰是終極目標，但因其過度旅遊化，我或許會選擇鄰近路線。這些夢想需長時間準備，但我希望能逐一實現。」