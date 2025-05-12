【分秒在握】失蹤3個月的騎師

如果閣下擔任一個職位，非因健康狀況而消失了3個月甚至更長時間，會有甚麼樣的結果呢？怕且大部分人，得出的答案都是會被辭退吧？但在我們眼前就有一個「奇迹」，整整3個多月時間從未見人，莫講上陣，甚至一匹馬都未操練過，但仍拿着騎師最低工資的，這就我們久違了的名字──陳嘉熙。

作為一個持牌騎師，騎馬上陣是起碼的本質吧？我當然明白，本地騎師長期弱勢，要搵坐騎一點都不易，但努力去爭取坐騎，其實也是職責的一部分。退一步來說，要爭取支持，首先就要踏出第一步，就係多替不同馬房操馬及試閘，君不見今季潘明輝成績大躍進，其中一個主因，就係暑期時早早就復課，替不同馬房操馬及試閘，到日後人家需要幫手時，自然會想到你。但看看陳嘉熙，對上一次出賽係2月9日，至今足足3個月，不但未有上陣，甚至一匹馬都未有操練過，而騎者對上一次亮相晨操，係1月17日的試閘，3個多月晨課未有人影，這是甚麼樣的騎師？馬會又是否應該要跟進或安排轉職？

早前本報曾經報道，陳嘉熙表明今季過後會轉任騎馬人，現時意興闌珊也可以理解，但想去哪一個馬房任職？最起碼現時積極點去幫手操練，給人一個好點的印象，對日後的路也好走一點吧？30歲人徹頭徹尾的躺平，實在令人難以理解。

喜悅一生全力拚勝

有人躺平，有人努力打拚，鄭俊偉一再打護級戰，現時支持較早一兩年多，形勢已有好轉，今次五班1800米派出「喜悅一生」爭功，馬匹泥草皆宜，加上跑法機動，且看能否替練者爭取寶貴的頭馬。

■長風