唔止法國二千堅尼　古摩亞今年英國打吡有巨作

「懾人巨作」(右)今年兩戰全勝，已經成為今屆英國打吡熱門之一。(圖片：Getty Images)

雖然今個月初，藍營高多芬贏勻全球，擸晒英國一千、二千堅尼同埋美國肯塔基打吡大賽同橡樹大賽，合共4場經典G1，威風八面。但尋晚輪到歐洲另一大陣營古摩亞威水啲，除咗憑「馬蒂斯」(Henri Matisse)攻下G1法國二千堅尼外，佢哋名下另一匹由岳伯仁訓練嘅3歲賽駒「懾人巨作」(Delacroix)，同晚喺愛爾蘭李奧柏馬場攻下2000米G3打吡預賽錦標，更被海外莊家視為今屆英國葉森打吡嘅嘅第3熱門。

父線出自「杜拜威」嘅「懾人巨作」，出道至今演出準繩，7戰得4冠3亞，今年復出後更兩戰全勝，尋晚由羅敦執韁跑打吡預賽錦標，結果以兩個多馬位擊敗Purview，表現出色。值得一提，以往曾有「先力達」、 「天文學家」及「灌木叢」等名駒以打吡預賽錦標冠軍身分揚威英國打吡大賽，但近年呢項賽事嘅指標性的確下降。不過，去年古摩亞名下嘅「南加名城」(Los Angeles)贏完打吡預賽錦標後，就喺英國打吡得第3名。

另外，賽後鞍上人羅敦亦讚「懾人巨作」進步良多，今仗展現好強加速力，相信馬兒有權於葉森打吡交出好成績。