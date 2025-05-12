用鞭違規再被翻舊帳 艾榮東贏肯塔基打吡罰款需加倍

美國肯塔基打吡勝出騎師艾榮東，早前報道贏馬卻因用鞭過度違犯條例，結果被判罰扣除10%騎師勝出獎金(即31,000美元)作為罰款，並且停賽1日，然而經過上周五被賽馬紀律及安全委員會(HISA)傳召展開聆訊，更被翻舊帳，喪失上訴機會之外，原有罰則更需加倍執行。

雖然艾榮東答辯，一再強調為坐騎Sovereignty爭取大賽勝利為大前提，末段短兵相接電光火石之間，只係憑住一貫經驗揮鞭，亦不會有時間數住自己打幾多鞭。即使屬於無心之失，但根據賽馬紀律及安全委員會(HISA)訂立的用鞭策騎指引，早於2022年7月落實執行，難逃被罰命運，若然賽事上使用多達10鞭的話，姑勿論是否經典大賽，頭馬資格一律俱會被取消資格。

艾榮東於研訊之中，更被翻查舊紀錄，於去年12月1日邱吉爾園賽事，亦因用鞭違犯被罰個案，根據HISA所訂條例，用鞭違規後如180日之內再犯，罰則需要疊加執行，換言之艾榮東在今次肯塔基打吡用鞭犯現，罰款加倍變成6.2萬美元，停賽變2日分別為5月2日及30日。