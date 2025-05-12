【賽馬以外】希望橡木城禮拜日贏馬啦！

今季最後一場一級賽，即係三冠大賽尾關遮打盃嘅報名馬匹名單，今日提早公布，筆者估唔到竟然有11匹香港賽駒報跑呢場2400米G1。事關早排舉行嘅同程G3皇太后紀念盃，最終只得6駒參戰，反而呢場G1有咁多香港馬賞面，莫非獎金高真係吸引啲？斷估都唔會因為香港多咗唔少長途氣袋啩。

海外代表方面，最初以為有上屆冠軍「桀驁之戀」加埋「譽滿杜拜」、「班霸實力」同埋日本馬女「橡木城」4駒遠征香港，可惜依家只得「譽滿杜拜」肯嚟，後駒之前4次嚟香港都贏唔到，睇嚟今次都係想威番次啩。至於主隊焦點一定係「遨遊氣泡」啦，已經贏咗三冠頭關董事盃同埋次關香港金盃，如果今次增程初跑2400米捧埋遮打盃，成為繼「翠河」後另一匹三冠馬王嘅話，隨時可以力壓「嘉應高昇」做埋今季馬王都唔奇。

不過，如果最後真係畀「遨遊氣泡」順利封王，咁真係要多謝日本代表「橡木城」唔嚟先得喇。唔係話「橡木城」嚟香港嘅話，「遨遊氣泡」就一定輸，但話晒「橡木城」係上年G1櫻花賞冠軍，去年尾嚟香港挑戰香港瓶都跑第3名，有晒卡士，同埋如無意外應該係搵莫雷拉策騎，咁啱雷神喺香港咁多場G1中，喺得遮打盃未贏過，鬥志肯定百分百，故此話係主隊心腹大患，都唔會錯得去邊，所以選擇唔嚟，對「遨遊氣泡」點都係好消息。

根據官方消息，「橡木城」突然唔跑遮打盃，原因係話交通同埋場地因素，最終決定轉戰今個禮拜日，馬會亦會轉播受注嘅1600米G1維多利亞一哩賽。當然，相信唔單止係筆者，應該有唔少人都會諗「橡木城」唔遠征香港，會唔會同早前日本三冠馬后「自由島」喺香港角逐女皇盃不幸離地有關，始終「橡木城」馬主吉田勝己就係社台牧場話事人。加埋另一匹唔嚟嘅「班霸實力」，馬主之一就係日本嘅松島正昭，令呢件事更惹人揣測。

始終日本、香港兩地馬會關係好好，彼此之間近年都有好多交流，日本賽駒固然係香港國際賽同埋冠軍賽馬日嘅主力，香港亦有唔少馬遠征日本，去年亦有「浪漫勇士」攻下安田紀念賽，再之前就係「友瑩格」揚威高松宮紀念賽，同埋香港馬迷向來對日本馬情有獨鍾，近年亦多咗日本馬迷留意香港賽事，相信唔會因為「自由島」呢件事，影響彼此感情，因為賽馬意外係難免，若然日後真係少咗日本馬嚟遠征香港，絕對係馬迷損失。

由原本想跑2400米，到咗依家想跑1600米，大家或者對「橡木城」呢啲部署好奇怪，但有留意日本嘅賽事，「橡木城」去年喺日本雌馬三冠，就係贏完1600米嘅櫻花賞，翌仗增程跑2400米嘅日本橡樹大賽入圍，所以呢隻馬兩個路程都應付到。咁如果要問筆者，梗係想「橡木城」周日可以喺維多利亞一哩賽建功啦，咁或多或少可以證明，人哋真係覺得留低喺日本跑，贏G1嘅機會大啲，先至有咁嘅部署，唔係刻意唔嚟香港嘛。

■山無陵