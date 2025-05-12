周末周日又有轉播賽！

周六下午東奔一萬錦標 玄勝驥操勇不容有失

嚟緊周六下午受注S1澳洲東奔一萬錦標賽馬日4場，頭場預定在下午12時44分開跑。重頭戲東奔一萬錦標1200米G1，「玄勝驥」跑完此戰後打算退役作種馬，搏殺不容有失。「玄勝驥」至今12戰獲6冠1亞，今年演出平穩進步，繼1月贏出二級賽後，上仗3月再贏威廉烈特錦標1200米一級賽，表現出色，計實力今次再攻一級賽當然無問題。上次贏馬前曾贏出大閘，今次賽前更贏過兩課大閘操足，恃勇可決心鍊盡。

周六晚樂景傑錦標

聯星共舞進步1600強

周六晚上受注S2英國樂景傑錦標賽馬日8場，頭場晚上7時50分開跑。重頭戲樂景傑錦標1600米一級賽，4歲馬「聯星共舞」上年多番出爭大賽如英國打吡大賽、日蝕大賽都只近未勝，但踏入2025年進度一日千里，復出首戰表列賽勝出後，接戰上仗跑一哩二級賽再下一城，贏馬過程也令人驚喜，直路中段鞍上人仍按耐不動，但稍騎馬兒即有上佳反應，過終點收韁輕勝，今次進軍一哩G1，不妨用此駒做Q及QP馬膽。

周日維多利亞一哩賽

百塔意城夾李慕華

周日本地賽事進行期間，下午2時40分受注日本維多利亞一哩賽，「百塔意城」乃此場爭勝要角之一，此匹馬女於2023年曾勝出兩歲牝馬錦標G1，上年出戰兩場一級賽日本一千堅尼及NHK一哩賽均得亞軍，繼後3仗有兩次配上李慕華俱順利報捷，包括今年2月遠征沙特阿拉伯勝出1351草地短途錦標二級賽。「百塔意城」今次重返日本出戰一級賽，當然志在必得，擬由李慕華繼續執韁，人馬合拍值得信任，返一哩威力有增無減，值捧。