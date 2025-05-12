三T$10一注獨中可獲$800萬

今期谷草夜賽跑9場，三T有多寶380萬元，預計10元一注獨中派彩可高達800萬元。現時落後蔡約翰10W的希斯全力出擊，全晚有7駒列陣且與潘頓緊密合作，「囍眼光」、「天外迎天」及「猛將兄」俱原裝配搭捲土重來，乃博大彩池的最佳扶手柄。第9場四重彩及四連環多寶有100萬元，潘頓接手的「風雲武士」也信得過。

三T頭關第5場四班1200米，希廐「囍眼光」季內曾在谷草1200米取得1冠1亞1季，剛縮程跑1000米後上不及，今次潘頓再騎及重返贏馬路程排4檔起步，攝到好位就掂。配腳揀落班賺級數的「喜旺駒」、經常追一段接近的「運來伍寶」、至今兩戰俱跑獲獎金的「金滙千帥」，以及鄭廐爭分的「新力」。

三T次關第6場四班1200米，希廐「天外迎天」上次初配潘頓即入Q，原裝配搭捲土重來決心大。配腳可選上次初跑谷草已有好走勢的「心裡有數」、季尾狀態復勇的「翹峯」、上仗初出展現上佳前速的「非凡時刻」，以及排4檔的「富貴駒」。

三T尾關第7場四班1200米，希廐「猛將兄」多次交出好走勢，潘頓上仗前操過多課，拚敗後不放手再騎，機會壓一。配腳揀近況續勇的「好精神」、「凝聚美麗」、「光輝所願」，以及用鍾易禮減3磅的「美神來」。

第9場四重彩及四連環多寶$100萬

風雲武士運高八斗雙膽

第9場三班1200米，四重彩及四連環注入多寶100萬元，希廐「風雲武士」今季11戰未勝，必想在抖暑前贏番次，近兩仗跑同程俱入Q，可見季尾狀態極佳，潘頓接手可配合馬房攻勢。姚廐「運高八斗」近兩仗俱殺入亞軍，戰力高企狀態對辦，潘明輝再騎可與前駒一併做雙膽。

配腳先揀上仗轉戰同程一擊即中的「翠紅」，質新馬開竅進步，要繼續重視。「雪勇神駒」則有班底，用王牌有誠意，排2檔亦好跑。蔡廐「首飾悟空」初出馬已做足工夫，排1檔也有幫助。柏廐「富心星」新勝續勇，今次回升三班負121磅不重，再度拚近絕非難事。