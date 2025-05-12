拎多1W即畢業！米高今次3隻惡嘢叫胡！

剛沙田賽事有丁冠豪及容天鵬贏馬畢業，鄭俊偉則贏出尾場「愛馬善」，只要拎多1W也達標！睇番鄭廐現時子彈比起前兩季相對充裕，相信米高哥目標不只爭護級，季尾都會繼續攻勢，即使今次只派3駒出賽，但「新力」及「喜悅一生」連場跑近有一拚本錢，以及今季初取得跨季孖寶的「木火兄弟」重返首本谷草一哩戰意鮮明，不妨買鄭廐3駒獨贏過關。

第1場五班1800米，「喜悅一生」6歲馬雖然歷來只贏過一次，卻屬忠心之輩，甚少大敗，前仗出爭田草2000米排1檔起步，沿欄跟前跑最終僅輸短馬頭位入Q，蹄下敗將有最近於谷草2200米追贏的「幸運同行」，可見賽績水準不差。「喜悅一生」上仗改戰今次路程追回第5名，反映狀態持續勇銳，本身擅跑中長途，今次鎖定目標再戰同程，只要陣上有較佳際遇，憑經驗及現時僅負115磅之優勢，有力重開勝門。潘明輝剛周六沙田接手鄭廐「愛馬善」征服二班田草，火車潘隨時再為米高哥增添贏馬喜悅！

第4場二班1650米，「木火兄弟」上仗出爭二班田草一哩得第5名，近況不俗，賽後獲減兩分，現評80分比季初取得跨季連捷一役低4分，計數有利可圖，即然對上兩捷俱在谷草一哩取得，今次返強項路程必有把握，加上此場出馬較少，對手只有6匹，機會大大提升。操練方面，雖然「木火兄弟」月初試泥閘居後而回，但之後再安排兩課快工夫，埋門3駒拍跳積極有心催谷，排1檔形勢有利，值得捧場。

第5場四班1200米，「新力」4歲馬於上季初出道，起先多次拚近難贏，但熱身充足後愈戰愈勇，季尾5月於四班同程取得連捷，能力獲得證明。今季表現如同上季般，起初都是連番拚近但欠威脅，直至2月尾才重新上名，然後4月跑過兩仗再添1亞1季，明顯來到季尾更加勇銳。今次抖夠3星期操足再跑，有力再闖勝門。