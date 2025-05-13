班德禮停賽復出有馬接風？

英國騎師班德禮剛周六停賽1日，無奈當日因此而錯失了「閃光燈」的贏馬機會，打斷近期連贏兩期旺勢，今期快活谷夜賽重投戰陣，6匹坐騎之中，再次卜定近況不弱「傳承者」及「喜蓮勇感」，必圖力爭重響勝鼓，再駁勝纜。

班德禮周三晚嫡系坐騎之中，於頭場再度夥拍「傳承者」，人馬相隔一星期匆匆再戰，不過今次改攻1800米，此駒近仗跑一哩表現平平，留前鬥後總是力追不及，上場又跑接近梗頸四，今次增程出擊，其實早前已試過跑泥地1800米後上跑第4仄試氣量。班德禮上期夜賽雖然搏失「傳承者」，同晚卻為徐雨石勝出「電訊驕陽」替練者順利達標，周三晚騎練再度攜手，大有機會錦上添花。

第4場「喜蓮勇感」今季於谷草1800米捧走G3一月盃，為班德禮帶來季內唯一分級賽頭馬，人馬今季合作5次得1冠2亞1季，上場於田草1800米跑第5名，只不過負個半身位而已，無疑連場孭135磅成為爭勝絆腳石，然而周三晚重返谷草強項，馬少場合形勢相對有利，當不會錯過爭勝黃金機會。

第3場「多利神駒」班德禮鍥而不捨，今季跑短途每每受制於後上被動跑法，故勿以上場跑較後名次而掉以輕心，直路力追至200米受困未有全力施為，馬房部署增程出擊，且看能否有突破表現？