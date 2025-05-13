【分分制勝】兩度兩日跳兩課　「德」唔得㗎？

由4月份至今，舉行過14場五班賽事，處於淘汰線內即不足26分的馬匹，紛紛搏殺尋求逃出生天，結果先後有「前風」、「皮具大師」及「型到爆」贏馬，另有7駒跑獲2、3名，戰意方面始終秤高一點。

第1場五班1800米，「皮具大師」剛於同班同程打開在港勝門，贏馬後增加至27分，如非再密密出賽拚敗，估計可以取得保留資格。今次再爭贏馬路程，由9檔移至12檔，實際影響不大，論態愈戰愈勇，仍有能力爭取連捷。

同場「喜悅一生」現評20分，若未能及時取勝，季後就會被擯出局，可惜此駒3戰谷草1800米，悉數跑第5名，今仗抽外檔亦不利發揮，但未來兩個月沒有擅跑的泥戰編排，只能拚盡一試。

至於只得26分的「金德義」，若再有任何差池就跌入淘汰區，練馬師賀賢也刻意求變，今仗起用法國騎師賀銘年，乃騎練季內首度合作，但最特別還是馬兒的操練工夫，5月8、9日連跳兩課，到昨早及今朝又打疊跳，催谷頗辣，難得馬匹受落，身壯毛潤，狀態重拾戰鬥水準。「金德義」上季加盟賀廐，評44分兩度入Q，今季則在34分獲季，現時減至26分，無論如何也有多少優勢，排內檔亦較易發揮，不排除在關鍵時刻交出突破性表現。

■明治朗