冇咗嘉應高昇　蔡約翰盼驕陽明駒今季破蛋

「驕陽明駒」今季演出優異，練馬師蔡約翰希望此駒能揚威5月31日舉行的1200米三級賽沙田銀瓶。

「驕陽明駒」，若非在季內一再遇上「嘉應高昇」，已可3度成為一級賽盟主，縱使此駒踏入5歲後7戰均未能增添頭馬，但單是今季也能累積逾1,631萬港元獎金。

「驕陽明駒」剛周一試閘，催策之下以第4名衝線。蔡約翰說：「『驕陽明駒』一切安好，身心愉快，狀態出色，牠的表現一直非常穩定。」「驕陽明駒」季內7戰全數跑入三甲，包括3度在一級賽不敵「嘉應高昇」而跑獲亞軍。

與此同時，「紅運帝王」上仗在一級賽冠軍一哩賽擊敗「遨遊氣泡」奪魁之後，於周一與廄侶「永遠美麗」一同試閘。

「紅運帝王」與「永遠美麗」均劍指於5月31日舉行的三級賽獅子山錦標。蔡約翰說：「『紅運帝王』看來情況良好，佳態洋溢，上仗賽後進度甚佳，對於馬兒上仗能夠取勝，我們都十分高興，這是牠歷來的最佳成就。『遨遊氣泡』當日看來佔有優勢，我們能在終點線上影贏，實在也多得幸運之神眷顧。」

此外，呂健威部署「包裝天將」出爭6月22日舉行的1400米三級賽精英盃，下仗或先出爭5月25日二班1400米賽事。

呂健威說：「我對於『包裝天將』的狀態十分滿意，牠目前甚具新鮮感，相信仍續有進步，我認為1400米會是牠的首本途程。」